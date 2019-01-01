İlkay Gündoğan: Manchester City ile ilgili kararımı henüz vermedim

Manchester City'nin yıldız isimlerinden İlkay Gündoğan, takımıyla yeni sözleşme uzatma konusunda henüz kararsız.

Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan, geleceğe dair henüz kararını vermediğini belirtti.

Yeni sözleşme konusunda açıklamalarda bulunan İlkay, ''Henüz kararımı vermedim. Vermiş olsaydım şu ana kadar sözleşmeyi imzalamış olurdum. Halen görüşmeleri sürdürdüğümüzü söyleyebilirim. Üzerimde baskı hissetmiyorum'' diye konuştu.

Geleceğini hesaplamaya çalıştığını ifade eden İlkay Gündoğan, ''28 yaşındayım ve bir sonraki kontratım, kariyerimin sonuna kadar nerede olacağımı belirleyebilir. Herkes kararını kendisi vermeli. Şu an elimden geldiğince iyi oynamaya çalışıyorum. Sezon sonunda oturup yeniden konuşacağız.'' dedi.

Gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İlkay Gündoğan, 2016 yazında Borussia Dortmund'dan 27 milyon euro'ya Manchester City'ye transfer olmuştu.