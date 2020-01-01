İlkay Gündoğan: Manchester City için ilk aklıma gelen Çağlar

Çağlar Söyüncü'yü çok beğendiğini belirten İlkay Gündoğan, milli oyuncunun Manchester City'de oynayabileceğini söyledi.

Mancester City'in yıldızı İlkay Gündoğan Çağlar Söyüncü'nün çok kaliteli bir oyuncu olduğunu söylerken Emre Belözoğu, Cenk Tosun ve Survivor hakkındaki görüşlerini de paylaştı.

Fanatik Gazetesi'nden Gökmen Özcan'a konuşan İlkay Gündoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Futbol kamuoyunun genel kanısına ben de katılıyorum. Bu sezon savunmada Van Dijk’ın ardından Premier Lig’de en iyi performansı Çağlar Söyüncü sergiledi. Onu önceden tanımıyordum. Maçlarda karşılaşınca tanıştık. Sürekli birbirimizi gördük, konuştuk. Tanımaya başladık. Çok iyi bir çocuk. Onu seviyorum. Futbol anlayışı da karakteri de çok iyi. Hem Leicester’deki hem de Milli Takım’daki performansı iyi. İnşallah daha iyi yerlerde görürüz. ’de görmek istediğim Türk oyuncu konusunda ilk aklıma gelen Çağlar olur. Cenk Tosun’u da sayabilirim. O da ilerleyen dönemlerde bu seviyede olabilir."

Daha fazla takım

"Survivor izliyoruz"

"Son 1-2 haftadır her akşam arkadaşlarla beraber oturup Survivor izliyoruz. Meslektaş olmamız sebebiyle Sercan ve Aycan’ı izlemeyi seviyorum. Aycan’ın Türkçesi benim gibi aksanlı. Bana sempatik geliyor. Gönüllülerden de Ardahan’ı seviyorum. Ek olarak 7. Koğuştaki Mucize filmini de izlemiştim.”

"En başrılısı Emre Belözoğlu"

"Bence ’nin en başarılı oyuncusu Emre Belözoğlu. Bu yaşta bile bu futbolu sergilemek kolay değil. Kendisine senelerce çok iyi bakmış. Sadece Türkiye’de değil; Avrupa’da da önemli takımlarda oynadı. Onun çok üst seviyede bir futbolcu olduğunu düşünüyorum"

"Türkiye’deki seyirci atmosferinin çok iyi olduğunu düşünüyorum"

"Türkiye’de 2 maçta yer aldım. İlki Şampiyonlar Ligi’nde Türk Telekom Stadı’nda ’la oynadığım maçtı. İkincisinde de - Galatasaray maçı için Şükrü Saracoğlu’na seyirci olarak gitmiştim. İki maçta da taraftarların yarattığı atmosferler muhteşemdi. Beşiktaş taraftarının da çok iyi olduğunu duyuyorum. Henüz maçlarına gidip atmosferlerini görme şansım olmadı. Ama TV’den izlediğim kadarıyla çok iyiler. Beşiktaş’a karşı rakip olarak İstanbul’da maça çıkan arkadaşlarım atmosferden etkilendiklerini söylemişlerdi. Genel olarak Türkiye’deki seyirci atmosferinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Türk takımlarının Avrupa’daki maçlarını izlemeyi seviyorum."