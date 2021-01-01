İlkay Gündoğan, Lionel Messi ve Luis Suarez'i geride bıraktı

Premier Lig'de esen İlkay Gündoğan rüzgarı istatistiklere de yansıdı. İlkay bu yıl Lionel Messi, Lewandowski ve Luis Suarez'i geride bıraktı.

Guardiola'nın Manchester City'ye yaptığı ilk transfer olarak tarihe geçen İlkay Gündoğan, İspanyol teknik adamın yeni yıldızı olarak yeniden doğuyor.

Liverpool karşılaşmasında 2 gol kaydeden Gündoğan, dün akşam ligin 24. haftasında oynanan Tottenham mücadelesini de boş geçmedi. Premier Lig'deki son iki maçında 4 gole imzasını atan 30 yaşındaki oyuncu, Manchester City formasıyla bu sezon ligde 11 gol attı. İlkay Gündoğan, Raheem Sterling ve Phil Foden'ı geride bırakarak bu sezon Manchester City'nin Premier Lig'deki en golcü oyuncusu oldu.

Takımının gol yükünü çeken Türk asıllı Alman futbolcu, 2021'de Lionel Messi, Robert Lewandowski ve Luis Suarez'i de geride bıraktı. İlkay, 9 lig golü ile 2021'de Avrupa'nın 'beş büyük' liginde en çok gol atan futbolcu oldu.

Ayrıca Ocak ayında çıktığı 7 karşılaşmada 5 gol kaydeden Gündoğan, İngiltere'de ayın futbolcusu seçildi. Şubat ayında da gollerine devam eden deneyimli oyuncu, kariyerinde ilk kez çift haneli gol sayısına çıktı.

Pep Guardiola'dan İlkay Gündoğan yorumu

İlkay Gündoğan'ın göz kamaştıran performansına Manchester City Menajeri Pep Guardiola da sessiz kalmadı. Tottenham karşılaşmasının ardından konuşan Pep, İlkay'den memnuniyetini dile getirdi.

"Birçok kez sahte dokuz olarak oynayabileceğini söyledim ve insanlar bana güldüler. Performansından çok memnunum"

Manchester City ise 2. sıradaki takipçisi Leicester City'ye 7 puan fark atan Premier Lig'in zirvesinde oturuyor.