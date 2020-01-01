İlkay Gündoğan koronavirüs salgınına karşı yardım kampanyası başlattı

Manchester City'nin başarılı oyuncusu, Almanya'da koronavirüsten etkilenen insanlar için yardım kampanyası başlattığını duyurdu.

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını, hızla yayılmaya devam ediyor.

Yaşanan gelişmeler nedeniyle spor camiasının önemli isimleri ise yardım ve bağış kampanyaları başlatıyor.

'nin Türk asıllı Alman oyuncusu İlkay Gündoğan da bu kampanyaları düzenleyen isimler arasına katıldı.

Haberin devamı aşağıda

Daha fazla takım

Heinsberg'te yoğun bakımda yatan hastaların ihtiyaçlarını karşılayan 29 yaşındaki oyuncu, koronavirüs sebebiyle zorda kalan insanlar için kampanya başlattı.

"Manchester'da Almanya'daki durumu yakından takip ettim. Özellikle salgından kötü etkilenen Heinsberg semtindeki fotoğraflardan çok etkişendim. Bu yüzden ihtiyacın en büyük olduğu yerde bir yardım kampanyasına başlamak istedim," diyen İlkay, "Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında bana yardımcı olan ve benim adıma bu teslimatları yapan futbol kulübü SVG Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath'a teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

İlkay son olarak amatör ve profesyonel futbolcular olarak bu dayanışmayı göstermeleri ve yardımlarına acil ihtiyaç duyan insanları birlikte desteklemeleri gerektiğini kaydetti.