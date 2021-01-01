Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan: Hayatımın en zor zamanlarından biri

Tecrübeli futbolcu, saha içinde işler iyi gitse de saha dışında sıkıntılı bir dönemden geçiyor.

Son dönemdeki formuyla Avrupa'nın en gözde oyuncularından biri haline gelen İlkay Gündoğan , saha dışında pek mutlu değil.

Pandeminin doğurduğu sonuçlara değinen tecrüblei orta saha, ailesini sık sık görememekten şikâyetçi.

İlkay Gündoğan ne söyledi?

ABD'li rap şarkıcısı French Montana ile FIFA'nın "PlayOn" isimli podcast yayına konuk olan İlkay Gündoğan , hayatının en zor zamanlarından birini geçirdiğini söyledi:

"Ailem benim için her şey demek. Türk kültürüyle büyüdüğüm için her yaz büyükanne ve büyükbabamı görmeye giderdim. Bu sıkı bir bağ ve çok önemli. Bu nedenle şu anki koronavirüs durumundan dolayı muhtemelen hayatımın en zor zamanlarından biri."

30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Covid-19 tedbirlerinden ötürü zor günler geçiren Manchester'daki küçük ölçekli işletmelere destek için başlattığı kampanya hakkında ise şunları söyledi:

"İster Almanya, ister Türkiye 'de hatta Manchester'da olsun, topluma karşı sorumluluğum varmış gibi hissediyorum. Geçim sıkıntısı yaşayan kişileri tespit edip, onlara destek olmaya çalışıyorum."

İlkay Gündoğan, Manchester City'de kaç gol attı?

Tecrübeli futbolcu, bu sezon sergilediği performansla son dönemde Avrupa'nın gündemine oturdu. İlkay, özellikle Kevin de Bruyne 'nin sakat olduğu dönemde sorumluluğu ele alıp takımının gol yükünü çekti.

Alman orta saha, bu sezon Manchester City formasıyla toplamda 30 maçta forma giydi. İngiltere Premier Lig 'de 21 karşılaşmaya çıkan İlkay, söz konusu 21 mücadelede rakip filelere 11 gol bıraktı ve 2 de asist yaptı.

Şampiyonlar Ligi 'nde 6 kez forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, bu alanda da 2 gol kaydetti. FA Cup'ta 2 maça çıkan İlkay, 1 gol attı ve takımına bu sezon tüm kulvarlarda oldukça önemli bir katkı koydu.