İlkay Gündoğan: Gelmiş geçmiş en iyi futbolcu Lionel Messi

Manchester City'nin yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, kendisine göre gelmiş geçmiş en iyi futbolcunun Lionel Messi olduğunu söyledi.

Uzun süredir devam eden "tarihin en iyi futbolcusu" tartışmaları konusunda bir açıklama da 'nin yıldız ismi İlkay Gündoğan'dan geldi.

Dünyadaki en iyi futbolcunun olduğunu kesin bir dille ifade eden İlkay Gündoğan; "Bence Messi çok özel yeteneklere sahip ve sahada bunu her daim göstermeyi başarıyor. Her zaman doğru kararı verme içgüdüsüne sahip." şeklinde konuştu.

İlkay, Arjantinli yıldızın hızını rakiplerine karşı çok iyi kullandığını ve harika bir bitiriciliğe sahip olduğunu söylerken; "Messi benim jenerasyonumun yıldızı ve futbol tarihinin en iyisi. Umarım onu birkaç sene daha seyredebiliriz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon formasıyla çıktığı 11 maçta 9 gol atmayı başaran 32 yaşındaki Messi, arka arkaya 11 takvim yılında 40 gol barajını aştı.

Dünyada yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünü beş kez evine götüren Arjantinli yıldız, bu alanda ile birlikte zirveyi paylaşıyor.