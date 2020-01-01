İlkay Gündoğan: "Bugünlerde motive olmak kolay değil"

İlkay Gündoğan evde geçirdiği günleri anlatırken, Almanya'da yaptığı yardımlara değindi...

forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde karantinada geçirdiği bazı günlerin kendisini zorladığını anlattı.

Manchester Evening News'e açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki oyuncu, "Açıkçası bu günlerde her gün antrenman yaparken kendinizi motive etmek pek kolay olmuyor. İşlerini evden yürüten insanlarla bu durumu kıyaslayabilirsiniz. İşlerinizi yapabilmek için kendinizi motive etmek zorundasınız ve bu bazı günler diğerlerinden daha da zor oluyor." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Heinsberg'de salgın nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ve yerel hastanelerin yoğun bakım servislerine yönelik yaptığı yardımlarla ilgili ise şöyle konuştu: "Bazı yardımlar yapıyorum çünkü kendimi onlardan biri olarak görüyorum. Heinsberg, Almanya'da salgının en yaygın olduğu yerlerden birisi ve benim doğduğum yer olan Gelsenkirchen'e çok uzak değil."

Daha fazla takım

İlkay, maddi açıdan ayrıcalıklı bir kesimde olduğunun farkında olduğunu da sözlerine eklerken, "Bu yüzden elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sıkıntılar yaşayan, evleri olmayan ve yiyeyecek bulamayan birçok insan var. Onlara yardım etme şansım olduğu için mutluyum." diye konuştu.