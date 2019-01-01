İlkay Gündoğan: Başakşehir, kalite olarak Galatasaray'ın önünde

İlkay Gündoğan, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında Başakşehir'i daha şanslı gördüğünü söyledi.

’nin başarılı oyuncusu İlkay Gündoğan, Fanatik' e verdiği röportajda Türk futboluyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

’yle bağını hiç koparmadığını söyleyen İlkay, Süper Lig’deki şampiyonluk yarışına dair de yorumlar yaptı.

"Türkiye daha iyi yerlerde olabilir"

“Ben, Türkiye’yi daha iyi yerlerde görmek istiyorum gerçeği söylemek gerekirse... Ve daha iyi yerlerde de olabileceğini ve hak ettiğini düşünüyorum. Onun için bir gün elimizden gelen ve yapabileceğimiz bir şey olursa aktif futbol dönemimde ya da futbol kariyerim sonrasında destek vereceğime eminim. Türk futbolunu daha da başarılı ve güzel yerlerde görmek bizim için güzel bir duygu olur.”

"Grupta 'nın ardından Türkiye geliyor"

“Türkiye’nin 'ye gideceğine eminim. Grupta en büyük takım Fransa... Ardından da Türkiye’nin geldiğini düşünüyorum. Şu anda genç futbolcular da geliyor. Hatta benim de tanımadığım futbolcular da Milli Takım’a geliyor. Ama hak ederek geliyorlardır. Potansiyellerinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Bir konsept, oyun stili ve fikrin olursa iyi bir yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Türkiye’ye başarılar diliyorum. Euro 2020’de görüşürüz.”

" antrenörleri idmanımıza geldi"

"Süper Lig'i ara sıra takip ediyorum. Başakşehir’in antrenörlerinden Orhan Ak ve ekibi iki ay önce Manchester’a geldiler, idmanımızı seyrettiler, maça da geldiler. Onlarla bir görüşmem oldu. Onların bir konseptinin olduğunu gördüm. Diğer takımlarla ilgili bir şey diyemem görmediğim için... Başarılı futbol takımlarını örnek alıp öğrenme isteklerinin bulunması beni sevindirdi. Çünkü normal bir şey değil Manchester City’nin idmanını, maçını izleyelim, İlkay’la konuşalım, Pep hakkında ne düşünüyor, idmanlar nasıl bir görelim demek... Yaklaşık 3 ay önce ’nın genç ve yetenekli hocalarından Kenan Koçak da Guardiola’nın yanında staj yaptı. Pep Guardiola gibi bir hocadan herkes bir şeyler öğrenebilir. Sadece Türkiye futbolu değil; Almanya, İspanya, İtalya... Herkesin bir şeyler öğrenebileceğini düşünüyorum.”

"En iyi futbolu Başakşehir oynuyor"

“Başakşehir’den yapılan ziyaretin ardından futbolu düşünerek oynadıklarını anladım. Şu anda lider koltuğundalar. Tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Belki de futbol olarak en iyi futbolu onlar oynuyor. Onların ardından geliyor. Geçen sezon da Beşiktaş, Avrupa’daydı. Maçlarını zevkle izlerdim. Hatta Cenk de Beşiktaş’ta oynuyordu. Avrupa’da olduğunda daha da fazla izlemeye çalışıyorum Türk takımlarını... Şu anda Başakşehir ve Galatasaray’ın arasında 6 puan var. Sadece puan farkından dolayı değil kalite ve oynadıkları futbol olarak da Başakşehir’i şampiyonluk yarışında önde görüyorum.”

"Kagawa, Beşiktaş'ı çok daha iyi yerlere götürür"

“Kagawa’nın inanılmaz bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Onunla birlikte oynamayı çok seviyordum, çok da iyi anlaşıyorduk. Sadece saha içinde değil saha dışında da... Çok iyi işler yaptı. Daha da yapacağına inanıyorum. Bu sezondan sonra Beşiktaş’ta kalacak mı dönecek mi bilmiyorum biraz da ona bağlı. Sezonun bitmesine az kaldı. Ama kalırsa çok başarılı olacağını ve Beşiktaş’ı çok daha iyi yerlere götüreceğini düşünüyorum.”

"Dünyanın en iyi futbolcusu Messi"

“Ben, ’nin hayranıyım. Pep Guardiola’nın döneminden sonra ’yı çok sevdim. O dönemde Barcelona’yı kim sevmedi ki! Pep’ten sonra tabii ki biraz değişti ama onun döneminde izlemeyi çok seviyordum. Benim için dünyanın en iyi futbolcusu Messi... Onun gibi bir futbolcunun daha geleceğini düşünmüyorum. Genç oyunculardan ona en yakın Mbappe olabilir. Onun da çok kaliteli ve potansiyelli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Üst düzeyde bir isim... Ama ben Messi hayranıyım. da başka bir seviyede. İkisi, kalite olarak çok önde.”

"Mehmet Ekici'yi çok severim, sık sık görüşmeye çalışıyoruz"

“İstanbul’a en son 4 hafta önce gittim. Mehmet Ekici’yle görüşmüştüm. Hem kendisini hem de ailesini çok severim. Sık sık görüşmeye çalışıyoruz. ’de bir sezon birlikte oynamıştık. Onu çok severim. Onun dışında Shinji Kagawa’yı çok severim. Cenk Tosun’u gerçekten çok severim, ’da çok başarılı olmasını isterim. Babası da çok değerli biri. Yurt dışına transfer olan gençlerimizin biz de başarılı olmalarını istiyoruz. Almanya’ya gidenler olsun, İngiltere’ye gelenler olsun... Nasıl destek olacağımız fark etmez, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biz birbirimize sahip çıkmazsak kim bize sahip çıkacak? Onun için birbirimizi destekliyoruz.”