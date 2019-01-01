İlkay Gündoğan: Arkadaşlarımı desteklemek için beğendim

İlkay Gündoğan, sosyal medyada beğendiği gönderiden sonra kendisine yapılan eleştirilere cevap verdi.

forması giyen Cenk Tosun, Cuma günü 'nin Arnavutluk karşısında 1-0 kazandığını maçta gol sevincinden sonra takım arkadaşlarıyla birlikte asker selamı yaparak kutlamıştı.

Cenk'in gol sevincini sosyal medyada beğenen İlkay Gündoğan bu hareketi nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.

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Konuyla ilgili açıklama yapan Gündoğan, Cenk Tosun’nun paylaşımını siyasi nedenlerden dolayı beğenmediğini belirtti.

Gündoğan gazetecilere verdiği demeçte, "Everton’da zor zamanlar geçiren, az forma şansı bulan arkadaşımın gol sevinci fotoğrafını beğendim. Ona destek olmak istedim. Hepsi bu." ifadelerini kullandı.