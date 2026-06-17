İlk yorum… Cristiano Ronaldo, Kongo'daki hayal kırıklığının ardından sessizliğini bozdu

Portekiz Milli Takımı kaptanı Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Demokratik Kongo ile yaşanan hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından sessizliğini bozdu ve konuştu.

Portekiz Milli Takımı, Çarşamba günü “NRG” Stadyumu’nda oynanan maça favori olarak çıktı, ancak 11. grubun açılış maçında 1-1’lik beraberlikle tökezledi.

Ronaldo maç boyunca hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledi ve 6 farklı Dünya Kupası turnuvasında gol atan tek oyuncu olmasını sağlayacak golü atamadı.

Buna rağmen, Suudi Al-Nassr takımının kaptanı, sosyal medya hesapları üzerinden olumlu bir mesaj yayınlayarak, eleme turlarına yükselme umudunu kaybetmemeleri gerektiğini vurguladı.

41 yaşındaki futbolcu, “Umduğumuz gibi bir başlangıç olmadı, ancak yolumuz hâlâ uzun ve henüz hiçbir şey bitmedi. Başımızı dik tutmalı ve bir sonraki maça odaklanmalıyız” diye yazdı.

Avrupa takımı, önümüzdeki Salı akşamı grup aşamasının ikinci turunda, gruba yeni katılan Özbekistan ile karşılaşmaya hazırlanıyor.