İlk ülke Dünya Kupası kadrosunu açıkladı; PSV'li forvet harika bir haber aldı

PSV forveti Esmir Bajraktarevic'in Bosna-Hersek'in 26 kişilik nihai Dünya Kupası kadrosuna dahil edildiği Pazartesi günü açıklandı. Bu ülke, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek finallere yönelik nihai kadro listesini açıklayan ilk ülke oldu. Hollanda milli takımı da dahil olmak üzere toplam 47 ülke daha bu listeyi açıklayacak.

Tüm katılımcı ülkeler, 1 Haziran'a kadar Dünya Kupası kadrolarını FIFA'ya sunmak zorundadır. Hollanda'nın grup aşamasındaki rakipleri Fransa ve Japonya, bunu bu hafta içinde yapacak. Ronald Koeman, Hollanda kadrosunu 25 Mayıs'ta açıklayacak.

Bajraktarevic, Mart ayında Dünya Kupası bileti için oynanan play-off maçında İtalya'ya karşı belirleyici penaltıyı gole çevirerek Bosna-Hersek'in büyük kahramanı oldu. Kanat forveti şu ana kadar 14 kez milli formayı giydi. 148 kez milli formayı giyerek rekor sahibi olan 40 yaşındaki Edin Dzeko da, eski Ajax oyuncusu Benjamin Tahirovic gibi Dünya Kupası'na gidecek.

Bosna-Hersek, Dünya Kupası öncesinde Kuzey Makedonya ve Panama ile hazırlık maçları oynayacak. Final turunun grup aşamasında Bajraktarevic ve arkadaşlarının rakipleri Kanada, İsviçre ve Katar olacak.

Bosna-Hersek'in Dünya Kupası kadrosu:

Kaleci: Nikola Vasilj (FC St. Pauli), Martin Zlomislić (HNK Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo Koprivnica)

Defans: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantepspor), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljić (HNK Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (RC Lens)

Orta saha: Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos FC), Ivan Basic (FC Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirović (Brøndby IF), Amar Memic (Viktoria Plzen), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV)

Forvet: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok) Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach), Edin Dzeko (Schalke 04).