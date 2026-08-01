Genç Belçikalı kanat oyuncusu Jesse Bisiwu, takımın İngiltere'deki kampına katılmasının ardından Barcelona ile ilk adımlarını attı ve Birmingham City ile oynanan hazırlık maçının ardından yapılan antrenman seansına dahil oldu.

Katalan"Sport" gazetesine göre Bisiwu, sağlık kontrollerinden geçip Barcelona ile sözleşmesini resmen imzaladıktan sonra dün cuma gecesi ilerleyen saatlerde takımın St. George's Park'taki kampına ulaştı. Kulüp, transferi hazırlık maçının başlamasından hemen önce açıklamıştı.

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Club Brugge'den gelen oyuncu, bugün cumartesi, teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki ilk antrenmanına çıktı. Takım arkadaşlarıyla hızla kaynaşan ve antrenman sırasında gülümserken görülen oyuncunun katıldığı seansta takım, maçın ardından fiziksel yüklere göre gruplara ayrılan oyuncularla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Gazete, planın Bisiwu'yu Barcelona Atlètic ile kaydetmek yönünde olduğunu, ancak oyuncunun düzenli olarak A takımla antrenman yapacağını ekledi. Sportif yönetim ve Flick, elit oyuncularla günlük temasın onun gelişimini hızlandıracağına inanıyor ve sezon boyunca gerektiğinde ondan yararlanılabilecek.

İlk açıklaması

Katalan takımına katılmasının ardından yaptığı ilk konuşmada Bisiwu şunları söyledi: "Duygularım mükemmel. Beni harika karşıladılar. Büyük bir aile gibi; takım arkadaşları ve teknik ekip beni çok sıcak bir şekilde karşıladı."

Flick hakkında ise şöyle konuştu: "Benden ne isterse yapacağım. Bana ihtiyaç duyduğunda çok çalışacağım ve orada olacağım."

Barcelona ile hedefleri hakkında ise şunları söyledi: "Benim için çok basit. Sadece çok çalışmak ve teknik direktörün bana ihtiyaç duyduğu yerde olmak."

Belçikalı oyuncu, futboldaki idolünden, Brezilyalı yıldız Neymar da Silva'dan da söz ederek şunları dedi: "Oynayış tarzını ve topla nasıl eğlendiğini seviyorum. Futbol oynamaya başlamamın sebebi de bu."

Kendisini "futbol oynamaktan keyif alan" bir oyuncu olarak tanımladı ve şöyle ekledi: "Topun ayağımda olmasını ve birebir mücadelelere girmeyi seviyorum."

Bisiwu, yeni takım arkadaşı Raphinha hakkında "Çok çok iyi bir oyuncu ve o da takip ettiğim oyunculardan biri." derken, Lamine Yamal'ı da överek şunları söyledi: "Çok özel bir oyuncu. Herkes onun yeteneklerini biliyor."

Ayrıca Barcelona'nın 20 Yaş Altı Dünya Kupası sırasında kendi çevresiyle iletişime geçtiğini açıklayarak, kulübün projesine duyduğu güvenin, kulübün genç oyunculara sürekli olarak güvenmesinden kaynaklandığını dile getirdi.