İlk transfer mi? Maresca, 120 milyon avroluk oyuncuyu Manchester City'ye transfer etmek istiyor

Güvenilir kaynak Sky Sports'un haberine göre, Enzo Maresca, Enzo Fernández'i Manchester City'ye transfer etmek istiyor. Maresca, Arjantinli oyuncuyu Manchester City'nin kadrosunda şu anda bulunmayan bir oyuncu olarak görüyor.

Maresca, önümüzdeki sezon Pep Guardiola'nın yerine The Citizens'ın menajeri olacak. İtalyan teknik adam, sezonun başında hala Chelsea'nin başında bulunuyordu.

Manchester City ile olası bir iş anlaşması hakkında görüşmeler yaptığı iddia ediliyor ve bu nedenle Chelsea, 1 Ocak'ta onu kovma kararı aldı.

Şimdi Maresca, Guardiola'nın halefi olarak göreve başlayacak, ancak Londra'daki günlerinden birini Etihad Stadyumu'na getirmek istiyor.

48 yaşındaki teknik direktör, Fernández'i orta sahayı güçlendirmek için ideal isim olarak görüyor. Arjantinli oyuncunun Stamford Bridge'de 2032 ortasına kadar sözleşmesi var, bu da onu çok pahalı bir seçenek haline getiriyor.

Transfermarkt'a göre Fernández'in değeri 90 milyon avro. Chelsea, üç yıl önce Benfica'ya onun transferi için 120 milyon avro ödemişti.

Geldiğinden bu yana The Blues formasıyla 169 maça çıktı. Bu maçlarda 31 gol attı ve 30 asist yaptı. Chelsea'nin yanı sıra Real Madrid ve Paris Saint-Germain de onunla ilgileniyor.