Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Jürgen Klopp, "Die Mannschaft"ın başına geçtiğinden bu yana ilk kadrosunu yarın perşembe günü açıklamaya hazırlanıyor. 2026 Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığı yaratan performansın ve Paraguay karşısında yaşanan erken elenmenin ardından geniş çaplı değişikliklere gidilmesi bekleniyor.

"Bild" gazetesine göre, beklenen kadroda önemli bir isim yer almayacak: Galatasaray'ın kanat oyuncusu Leroy Sané.

İnişli çıkışlı bir sezon

Klopp, Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığının ve turnuvadan erken elenmenin ardından Almanya Milli Takımı ile yeni bir döneme başlamak istiyor ve görünen o ki Sané, bu projede yer almayacak en dikkat çekici isimlerden biri olacak.

30 yaşındaki oyuncu, Türkiye Ligi'ne transfer olduğundan bu yana Galatasaray'da inişli çıkışlı bir dönem geçiriyor; sürekli olarak ilk 11'de oynamakla yedek kulübesinde oturmak arasında gidip geliyor.

"Bild", Sané'nin mevcut durumundan dolayı Türk kulübünün yönetimine rahatsızlığını dile getirdiğine dikkat çekti; ancak bu sezonki istatistikleri kendisine büyük bir avantaj sağlamıyor, zira yerel ligde çıktığı 5 maçta ne gol attı ne de asist yaptı.

Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı

Sané, önceki teknik direktör Julian Nagelsmann tarafından ilk 11'de değerlendirilmesine rağmen, 2026 Dünya Kupası'nda da kendisinden beklenen seviyeyi sergileyemedi.

Oyuncu, Almanya'nın kadrosunda temel isimlerden biri olmasına karşın, milli takımın hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elenmesiyle sona eren turnuva boyunca nadiren etkili bir iz bıraktı.

Böylece, Sané'nin Klopp yönetimindeki Almanya Milli Takımı'na geri dönme hayali şimdilik ertelenmiş görünüyor. Bu durum, "Die Mannschaft" forması altında 80 uluslararası maça çıkan oyuncu için ağır bir darbe niteliğinde.

4 çetin karşılaşma

Almanya Milli Takımı, önümüzdeki milli arada UEFA Uluslar Ligi'nde 4 çetin karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor.

Almanya, bu ayın 24 Eylül'ünde Hollanda ile karşılaşacak, aynı ayın 27'sinde ise Yunanistan'a konuk olacak.

Alman ekibi, 1 Ekim'de Sırbistan ile karşı karşıya gelecek, ardından aynı ayın 4'ünde yeniden Yunanistan'a karşı sahaya çıkacak.

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