Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, Hollandalı kanat oyuncusu Cresencio Summerville'e Roshn Ligi'ndeki ilk maçında takımla ilk kez forma giyme şansı verme kararı aldı.

Hilal, Roshn Ligi'ne yeni yükselen rakibi Feyha'yı bugün cuma akşamı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena Stadı'nda müsabakanın ilk haftasında ağırlıyor.

Inzaghi, bu yazki transfer döneminde West Ham United'dan basın raporlarına göre 80 milyon euro değerinde bir transferle kadrosuna kattığı Summerville'e ilk kez ilk on birde şans verdi.

Hollandalı kanat oyuncusu, sakatlanan Salem el-Devsari'nin yerine, diğer kanatta Brezilyalı Malcom ve Fransız golcü Karim Benzema ile birlikte oldukça güçlü görünen bir hücum üçgeninde forma giyecek.

İlk on birdeki tek yeni gelen isim Summerville olmayacak; bu yazki transfer döneminde Hilal'in Teavun'dan kadrosuna kattığı sağ bek Mohammed Mehzeri de forma giyecek.

Mehzeri, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan Hassan Tembekti'nin yokluğunda; Muteb el-Harbi'nin sol bek, Senegalli Kalidou Koulibaly ve Ali Lecami'nin stoperde yer aldığı dörtlü savunmaya katılacak.

Orta sahada ise geçen sezona göre herhangi bir değişiklik yok; İtalyan teknik direktör Mohammed Kanno, Portekizli Ruben Neves ve Sırp Sergej Milinkovic-Savic'e güvenecek.

Hilal, son iki sezondur kupasına ekleyemediği lig şampiyonluğunu geri kazanmanın peşinde yeni sezona girerken; Feyha ise sürpriz yapmanın ve müsabakadaki ilk maçında ilk puanını kapmanın yollarını arıyor.

Hilal'in ilk on biri şu şekilde oluştu: