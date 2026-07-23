Fransa Spor Bakanı Marina Ferrari'nin fikre olumlu yaklaşması ve büyük spor turnuvalarının organizasyonunun ülkesinin önümüzdeki yıllara ilişkin stratejisinin bir parçası olduğunu vurgulamasının ardından, Fransa 2038 Dünya Kupası'na Almanya ile ortak dosyayla ev sahipliği yapma olasılığının kapısını araladı.

Ferrari, Sud Radio'daki bir sabah programına katılımı sırasında, "Le Parisien" gazetesinin yayımladığı gibi Fransa ve Almanya'nın Dünya Kupası'na ortak bir dosyayla ev sahipliği yapma olasılığından bahseden haberlere değindi ve fikrin henüz resmi olarak hayata geçmediğini, ancak kendisinin desteğini aldığını belirtti.

Fransız Spor Bakanı Ferrari, Fransız RMC kanalının aktardığına göre şunları söyledi: "Bu aşamada henüz teyit edilmiş bir durum yok, çünkü başvuruları yapmak ve adaylık için başvurmak spor federasyonlarına düşüyor. Bana henüz danışılmadı ve bu konuda netim, ancak bu fikir bir süredir vardı."

Şöyle ekledi: "Bu, Fransa'da üzerinde çalıştığımız ve büyük önem verdiğimiz büyük uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapma politikasıyla örtüşüyor."

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Spor etkinliklerine ev sahipliğinde Fransız-Alman iş birliği

Ferrari, Fransa ile Almanya arasındaki spor alanındaki iş birliğinin son dönemde daha görünür hale geldiğini vurgulayarak, iki ülke arasındaki ortaklığın büyük turnuvaların organizasyonu için başarılı bir model olabileceğini değerlendirdi.

İki ülke arasında 2029 yılında düzenlenecek Hentbol Dünya Kupası organizasyonu deneyimine işaret eden Ferrari şöyle konuştu: "2029'da Fransa ile Almanya arasında düzenlenecek Hentbol Dünya Şampiyonası'nın da gösterdiği gibi, Avrupalı ortaklarımızla giderek daha fazla çalışıyoruz."

Şöyle ekledi: "Bu durum aynı zamanda Fransa'da güçlü bir şekilde desteklediğimiz spor ekonomisini geliştirme politikasının da bir parçası."

Fransız Bakan, genel olarak büyük spor etkinliklerine ev sahipliği yapılmasına verdiği desteği vurgulayarak şunları söyledi: "Tüm büyük uluslararası spor etkinliklerini destekliyoruz."

Fransa turnuva organizasyonundaki deneyimine güveniyor

Ferrari, 2016 Avrupa Uluslar Kupası'nın ve ardından Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın organizasyonunu örnek göstererek, Fransa'nın dünyanın en büyük spor etkinliklerine ev sahipliği yapabilme kapasitesinden gurur duyduğunu ifade etti.

Şöyle konuştu: "Fransa her yıl büyük bir uluslararası spor etkinliğine ev sahipliği yapacak ve zirve noktası 2030'daki Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları olacak."

Şöyle ekledi: "2024'ten bu yana tüm dünyanın hayranlığını kazanan büyük bir deneyim edindik ve bunu ihraç ediyoruz; ayrıca bugün bu büyük etkinliklere ev sahipliği yapmamıza olanak tanıyan altyapıya sahibiz."

1998 yılında bir kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ve kendi topraklarında ilk kupasını kaldıran Fransa, uluslararası futbolun Avrupa ülkeleri arasında daha fazla ortak dosyaya hazırlandığı bir dönemde, dünya turnuvalarının organizasyonu yarışındaki varlığını güçlendirmeye çalışıyor.

Hatırlatmak gerekirse, 2030 Dünya Kupası İspanya, Portekiz ve Fas'ta düzenlenecek; 2034 edisyonuna ise Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak.