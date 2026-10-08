Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın teknik direktörü Yunan Georgios Donis'in 2027 Asya Uluslar Kupası öncesinde görevinden alınacağı yönünde dolaşan haberlerin gerçekliğini açıkladı.

Basındaki haberler, Suudi Federasyonu'nun Donis'i görevden almaya karar verdiğini ve Asya turnuvasının başlamasına 3 ay kala, önümüzdeki dönemde Suudi Arabistan'ı çalıştırmak üzere İspanyol Roberto Martinez ile anlaştığını öne sürmüştü.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, "X" sitesindeki resmi hesabından yayımladığı bir açıklamayla Donis'i görevden alma yönünde herhangi bir niyet bulunmadığını yalanladı ve teknik direktörün önümüzdeki dönemde görevine devam edeceğini vurguladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "A Milli Takım teknik direktörü Sayın Georgios Donis hakkında basında dolaşan haberlere istinaden, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu teknik direktörün milli takımla devam ettiğini ve dolaşan haberlerin aksine teknik ekibin değiştirilmesine ilişkin herhangi bir karar bulunmadığını teyit etmek ister."

Açıklama şöyle tamamlandı: "Suudi Arabistan Futbol Federasyonu tüm basın kuruluşlarını doğruluğu araştırmaya ve bilgileri resmi kaynaklarından edinmeye davet eder."

Donis, Suudi Arabistan Milli Takımı ile dikkat çekici bir başarı elde etmiş ve takımı Körfez Arap Kupası'nın yirmi yedinci edisyonu "Khaleeji 27" şampiyonluğuyla 23 yıl aradan sonra ilk kupasına taşımıştı.

Bu büyük başarı nedeniyle Suudi taraftarlar, Yunan teknik direktörün görevinden alınması fikrine karşı çıktıklarını dile getirdi ve özellikle 2027 Asya Uluslar Kupası'nın yaklaşmasıyla birlikte onun ek bir süre daha görevde kalmasını talep etti.

Asya Uluslar Kupası'nın on dokuzuncu edisyonunun gelecek yıl 7 Ocak ile 5 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan Krallığı'nda, özellikle Riyad, Cidde ve Hubar'da düzenleneceğini hatırlatalım.

Suudi Arabistan Milli Takımı, tarihinde dördüncü kez ve 1996'da son kez kazandığından bu yana geçen 30 yıllık uzun bir aranın ardından ilk kez Asya şampiyonluğunu elde etmeyi hedefliyor.