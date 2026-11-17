Al-Ittihad'dan Al-Kholood'a kiralık olarak oynayan kaleci Hamed Al-Shanqiti, Suudi Arabistan Milli Takımı formasıyla çıktığı ilk milli maçta yaptığı ölümcül hatayla kalesinde gole neden olunca zor durumda kaldı.

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Suudi Arabistan Milli Takımı, bugün (salı) Katar'ın başkenti Doha'daki Jassim bin Hamad Stadyumu'nda Özbekistan ile karşı karşıya geldi. Bu mücadele, Suudi Arabistan'ın mevcut milli ara dönemindeki ikinci hazırlık maçıydı.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Sherzod Esanov, Al-Shanqiti'nin yaptığı ölümcül hatanın ardından Özbekistan'ı öne geçiren golü kaydetti.

Genç kaleci topu Suudi Arabistanlı oyunculardan birine aktarmak istedi ancak pası Esanov'a gitti. Kaleyle tamamen baş başa kalan Esanov da topu kolayca ağlara gönderdi.

Bu hata Al-Shanqiti'yi zor durumda bıraktı. Üstelik bu maç, Roshn Suudi Ligi'nde Al-Kholood formasıyla sergilediği iyi performansların ardından Suudi Arabistan Milli Takımı'yla çıktığı ilk milli maçtı.

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21 yaşındaki kaleci, Al-Hilal'in file bekçisi Mohammed Al-Owais'in yerine ilk 11'de forma giydi. Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Yunan Georgios Donis, Al-Owais'i hem ilk 11'in hem de yedek kulübesinin dışında bırakmayı tercih etti.

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Al-Shanqiti, Al-Nassr'ın kalecisi Nawaf Al-Aqidi'nin 27. Arap Körfez Kupası'nda ("Körfez Kupası 27") yaşadığı sakatlıktan faydalanarak bu konuma geldi.

Al-Aqidi'nin dirseğinde yaşadığı ciddi sakatlık, oyuncunun bugüne kadar maçlarda forma giyememesine yol açtı. Bunun üzerine Al-Aqidi kadro dışı bırakılırken Al-Shanqiti ikinci kaleciliğe yükseltildi, Abdulquddus Atiah da üçüncü kaleci olarak kadroya dahil edildi.

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Geçen cuma Güney Kore'yi 3-2 yenen kadroda yer alan tek yeni isim Hamed Al-Shanqiti değildi. Sağ bek pozisyonunda Mohammed Abu Al-Shamat yerine Saud Abdulhamid görev yaptı.

Donis ayrıca Mohamed Kanno'nun yerine Musab Al-Juwayr'i yeniden ilk 11'e döndürdü. Al-Juwayr, Arap Körfez Kupası'nda ("Körfez Kupası 27") Suudi Arabistan kadrosunda yer almamış, Güney Kore ile oynanan son maçta ise yedek kulübesinde oturmuştu.

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Yunan teknik adam hücum hattında da iki değişikliğe gitti. Mohammed Al-Qahtani ve Abdullah Al-Hamdan'ın yerine Ahmed Al-Ghamdi ile Firas Al-Buraikan, Marwan Al-Sahafi'nin yanında forma giydi.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın ilk 11'i şu şekildeydi:

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Kale: Hamed Al-Shanqiti

Defans: Saud Abdulhamid, Abdulelah Al-Amri, Hassan Tambakti, Moteb Al-Harbi

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Orta saha: Abdullah Al-Khaibari, Nasser Al-Dawsari, Musab Al-Juwayr

Forvet: Marwan Al-Sahafi, Firas Al-Buraikan, Ahmed Al-Ghamdi

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Suudi Arabistan, Özbekistan ile oynadığı maçlarda üstün durumda bulunuyor. İki takım bu akşamki karşılaşmadan önce 12 kez karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan bu maçların 7'sini kazanırken Özbekistan 4 galibiyet elde etti, 1 maç ise berabere sona erdi.

Bu karşılaşma, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın Katar'ın başkenti Doha'daki mevcut kampında oynadığı ikinci maç oldu. Suudi Arabistan, geçen cuma oynanan ilk maçta Güney Kore'yi 3-2 mağlup etmişti.