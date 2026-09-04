Real Madrid'in Real Betis karşısındaki üstünlüğü ve çok sayıda pozisyonu işe yaramadı. José Mourinho'nun oyuncuları son ve belirleyici dokunuştan yoksun kalınca, takım son dakikalarda ağır bir darbe aldı ve Barut'un golüyle 1-0 mağlup oldu. Bu sonuç, Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğunun başlamasına birkaç gün kala takımın bu sezonki ilk yenilgisi oldu.

Mourinho, maç öncesinde oyuncularını karşılaşmanın zorluğu konusunda uyarmış, Betis'i yenmenin Real Madrid'in en iyi seviyesinde sahaya çıkmasını gerektirdiğini vurgulamıştı. Ancak beyaz takımın güçlü başlangıcına rağmen bu gerçekleşmedi.

Real Madrid maça ezici bir hücum baskısıyla başladı. Kylian Mbappé skoru erken açmaya çok yaklaştı; ardından Álvaro Valles, 13. dakikada Dean Huijsen'in sert şutuna müdahale ederek parladı.

Bundan iki dakika sonra Vinícius Júnior filelere göndermeye yaklaştı, ancak Arda Güler'in muhteşem asistinin ardından direk Brezilyalı yıldızın gol atmasına engel oldu.

Betis, zaman zaman Thibaut Courtois'nın kalesini tehdit etmeye çalıştı ve en büyük tehlike kaynağı Antony oldu; ancak en tehlikeli fırsatlar konuk takımın oldu.

44. dakikada Mbappé değerli bir fırsatı harcadı; Valles aynı atakta onun şutuna iki kez müdahale etti. Ardından Huijsen, ilk yarının uzatma dakikalarında üst direkten dönen bir vuruş yaptı.

Fırsatlar Real Madrid'in aleyhine döndü

Devre arasının ardından Mbappé öne geçiren golü aramaya devam etti ve direğin yanından geçen falsolu bir vuruş yaptı, ancak Real Madrid yavaş yavaş üstünlüğünü kaybetmeye başladı; ev sahibi takım ise giderek daha fazla özgüven kazandı.

Mourinho, beraberliği bozmak için başta Bernardo Silva, Yan Diomande ve Trent Alexander-Arnold olmak üzere bir dizi hücum kartını devreye soktu, ancak değişiklikler takıma aradığı sonucu getirmedi.

Real Madrid fırsatları harcadığı için kendini cezalandırırken, öldürücü darbe 81. dakikada Betis'ten geldi. Barut, Courtois'nın bir kornerden gelen topa yaptığı müdahalenin ardından dönen topu değerlendirerek ev sahibi takımı öne geçirdi ve "La Cartuja" stadının tribünlerini coşturdu.

Real Madrid son dakikalarda maçı kurtarmaya çalıştı; Asensio beraberliği yakaladığını düşündü, ancak hakem golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti. Ardından Mbappé, 90+5. dakikada bir penaltıyı kaçırdı ve beyaz takımın uğursuz gecesi tamamlandı.

Böylece Real Madrid, fırsatları harcamanın bedelini ağır ödedi ve Mourinho ile öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuklarının başlamasından önce gelen bir darbeyle sezonun ilk yenilgisini aldılar.

Buna karşılık Betis, beyaz takım karşısında değerli bir galibiyet elde ederek haftanın en dikkat çekici sürprizlerinden birine imza attı.