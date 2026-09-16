Diaz, Sky'a verdiği röportajda, "Muhteşem. İlk maçlarda düşündüm ki: Vay canına" dedi. "Beni çok şaşırttı, muazzam bir potansiyeli var." Brown, yazın Eintracht Frankfurt'tan Münih'e 50 milyon euro karşılığında transfer oldu ve şu ana kadar özellikle çok yönlülüğüyle beğeni topladı.

Kadrodaki sıkıntı nedeniyle teknik direktör Vincent Kompany, 23 yaşındaki sol beki hem Borussia Dortmund'a karşı oynanan Süper Kupa'da hem de VfB Stuttgart ve FC Schalke 04 maçlarında ofansif orta sahada kullandı, ardından ise son olarak yeniden asıl pozisyonuna döndü. Diaz, "Bu esneklik bize büyük bir avantaj sağlıyor. Harika bir oyuncu kazandık. Bize kesinlikle katkı sağlayacak" dedi.

FC Bayern, Brown dışında yazın Ismael Saibari'yi de kadrosuna kattı. PSV Eindhoven'dan gelen oyuncu için de 50 milyon euro ödendi. Diaz, "İyi bir çocuk ve neyse ki İspanyolca konuşuyor. Burada kendi dilimde konuşabileceğim birinin olması çok önemli" dedi.

Luis Diaz, FC Bayern'de Almanca diliyle zorlanıyor

29 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu, FC Liverpool'dan FC Bayern'e transferinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen kendi açıklamasına göre hâlâ dil bariyeriyle mücadele ediyor. "Dil, kesinlikle zorlandığım az sayıdaki şeyden biri" dedi. "Buna uyum sağlamak o kadar kolay değil. Ama onun dışında hiçbir şeyden şikâyet edemem. Şehir inanılmaz. Vaktiniz olduğunda burada çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Burada çok mutluyum."

FC Bayern, yeni sezona ilk altı resmi maçında aldığı beş galibiyet ve bir beraberlikle başarılı bir başlangıç yaptı. Diaz şu ana kadar sezonda bir gole imza attı, son olarak ise bazı iyi fırsatları değerlendiremedi. "En iyi versiyonumu arıyorum ve onu yakında bulacağım" diye vurguladı. "Bence bu gol bir sonraki maçta gelecek." FC Bayern, cuma günü Allianz Arena'da Union Berlin'i ağırlayacak, ardından milli maç arası başlayacak.