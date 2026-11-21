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Chelsea, cumartesi öğleden sonra Stamford Bridge'de ağır bir yenilgi aldı. Konuk ekip Leeds, sahadan 4-1 galip ayrıldı. Üstelik Chelsea'nin kilit oyuncularından Moises Caicedo da sakatlanarak oyundan çıktı.

Chelsea'de Emmanuel Emegha ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. Hollandalı forvet, geçen yaz RC Strasbourg'dan 25 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

Sparta ve Royal Antwerp gibi takımlarda da oynayan Emegha'nın gol atması uzun sürmedi. 25. dakikada Morgan Rogers'ın pasını alan forvet, hiç tereddüt etmeden sert bir vuruşla topu yakın köşeden ağlara gönderdi.

Chelsea, bundan kısa süre önce ciddi bir darbe almıştı. Sakatlanan Caicedo oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Jordan Henderson'a bıraktı.

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Chelsea'nin üstünlük sevinci de uzun sürmedi. Noah Okafor, 28. dakikada konuk ekibe beraberliği getirdi. Ceza sahasına giren forvet, niyetini belli etmeden yaptığı vuruşla topu iki savunmacının bacaklarının arasından uzak köşeye gönderdi.

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Leeds, devre arasından kısa süre sonra öne geçti. Hakem, maçın ardından çok tartışılacak bir kararla Rogers'ın elle oynaması üzerine penaltı noktasını gösterdi.

Britanyalı hücum oyuncusu, yakın mesafeden gelen şutta kollarını yüzüne siper etmiş ve top kollarına çarpmıştı. Karar doğru olsun ya da olmasın, Calvert-Lewin penaltıyı gole çevirerek skoru 2-1 yaptı.

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Biraz sonra Okafor, o günkü ikinci golünü attı. İsviçreli hücum oyuncusu, kanattan gelen ortada doğru yerdeydi ve sert bir vuruşla topu üst köşeye gönderdi.

Son bölümde Brenden Aaronson skoru 4-1 olarak belirledi. Savunma arkasına atılan topu çok zor bir açıdan ustalıkla ağlara gönderdi.

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Tottenham Hotspur - Ipswich Town 2-0

Premier League'de ilk kez ilk 11'de forma giyen 18 yaşındaki Luca Williams-Barnett, bir gol ve bir asistle Tottenham için büyük katkı sağladı. Genç yetenek, çeyrek saat dolduğunda Pedro Porro'nun ortasını kaval kemiğiyle ağlara göndererek skoru açtı.

Kısa süre sonra Jan Paul van Hecke'nin kafa vuruşu üstten dışarı çıktı. Mohamed Kudus'un güzel bir serbest vuruşunda ise top direğe çarptı. Kaleci Christian Walton, devre arasından hemen önce iki kez Williams-Barnett'ın ikinci golünü önledi.

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İkinci yarının başlarında İngiliz genç yetenek, karşısındaki oyuncuyu geçip ölçülü bir orta yaptı. Dominic Solanke kayarak topu ağlara gönderdi: 2-0. Williams-Barnett, 65. dakikada oyundan çıkarken ayakta alkışlandı.