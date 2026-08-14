Hilal'in Roshn Ligi'ndeki güçlü başlangıcına ve cuma akşamı Feyha karşısında 4-2'lik heyecan verici bir galibiyet elde etmesine rağmen, maç Faslı kaleci Yassine Bounou açısından alışılmadık bir olumsuz istatistik barındırdı. Bounou, takımın açılış maçlarında daha sağlam bir görüntü sergilemeye alışkındı.

Bounou, Feyha karşısında Hilal'de ilk 11'de yer aldı, ancak maç boyunca iki gol yemek zorunda kaldı. Takım arkadaşları ise dört gol kaydederek ligdeki yolculuğunun ilk 3 puanını hanesine yazdırmayı başardı.

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Dikkat çeken istatistik ise şu: Bounou, 2023 yazında "Lider"in kadrosuna katıldığından bu yana Roshn Ligi'ndeki açılış maçında ilk kez iki gol yedi ve böylece ilk haftada kalesini gole kapatma konusundaki o özel alışkanlığı sona ermiş oldu.

Hilal'deki son üç sezonunda Bounou, Roshn Ligi'ndeki yolculuğuna her seferinde kalesini gole kapatarak başlamıştı. İlk sezonda takımı Raed karşısında 4-0'lık galibiyete taşımış, ardından bir sonraki sezon Ahdud'u 3-0 yenmiş, sonrasında ise Riyad karşısında kalesini gole kapatarak Hilal'in 2-0 kazanmasını sağlamıştı.

Feyha karşısında iki gol yemesine rağmen, Bounou hâlâ Hilal'in kadrosundaki en önemli güç unsurlarından biri. Ayrıca 4-2'lik galibiyet takıma olumlu bir başlangıç kazandırdı; ancak kalesini sarsan goller, savunma hattını ve Faslı kaleciyi önümüzdeki maçlarda hataları düzeltme göreviyle karşı karşıya bırakacak.

Böylece Feyha gecesi, Bounou açısından bariz bir çelişki barındırdı. Sezona galibiyetle başlamayı kutlarken, maç aynı zamanda Hilal'e katıldığından bu yana koruduğu bir istatistiğin kırılmasına sahne oldu. Faslı kaleci, açılış haftasında ilk kez iki gol yiyerek "Lider" ile farklı bir başlangıç yaşadı.