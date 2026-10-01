Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yıldızı Joao Felix, takım arkadaşı ve kaptanı Cristiano Ronaldo'nun yokluğunda Portekiz Milli Takımı ile yeni bir tarih yazdı.

Portekiz Milli Takımı, Perşembe günü Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan ve UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının üçüncü haftasına denk gelen karşılaşmada Danimarka'yı 4-2 mağlup etti.

Dördüncü gol, maçın 87. dakikasında Joao Felix'ten geldi. Felix, Diogo Dalot'un yerden yaptığı ortayı güçlü bir vuruşla ağlara gönderdi.

"X" platformundaki istatistik hesabı "MisterChip"e göre, bu Joao Felix'in kariyerinde Portekiz Milli Takımı ile üst üste 3 maçta gol atmayı başardığı ilk sefer oldu.

Felix, Danimarka'ya attığı golden önce Galler'e bir gol, Norveç'in filelerine de bir gol kaydetmişti. Bu goller, kendisini Al Nassr'da çalıştırmış olan Jorge Jesus yönetimindeki ilk 3 maçta geldi.

Bu gol, Jorge Jesus'un geçen Norveç maçında oynamaması nedeniyle aralarında yaşanan anlaşmazlık hakkında yaptığı açıklamaların ardından Çarşamba akşamı Danimarka'daki kamptan ayrılan Ronaldo'nun yokluğunda Portekiz'e tarihi bir galibiyet kazandırdı.

"StatsFoot" ağına göre, bu Portekiz Milli Takımı'nın 18 yıl aradan sonra Ronaldo'nun oynamadığı bir maçta deplasmanda ilk kez 4 gol attığı sefer oldu; en son 6 Eylül 2008'deki Malta maçında bunu başarmıştı.

Portekiz Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde şu ana kadar dikkat çekici bir performans sergiliyor. Galler, Norveç ve Danimarka karşısında aldığı 3 galibiyetle 9 puan toplayan ekip, Jorge Jesus yönetiminde hiçbir maçta sendelemedi.

Jesus'un öğrencileri, önümüzdeki Pazar günü UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftasında Norveç'e karşı yeni bir maça çıkacak. Bu maçtan alınacak galibiyet, son iki haftayı beklemeden doğrudan yarı finale yükselmek anlamına gelecek.