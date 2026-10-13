Suudi Arabistan ekibi İttihad'ın, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nde Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Shabab Al Ahli karşısına çıktığı maçın ilk 11'ine yabancı oyuncular hâkim oldu.

İttihad, Asya kıta organizasyonundaki lig aşamasının ikinci haftasında bugün salı günü Cidde'deki İnma Stadı'nda Shabab Al Ahli'yi konuk ediyor.

İttihad'ın ilk 11'inde, geleneksel rakip Hilal'e karşı oynanan son klasik maçta forma giymeyen Kolombiyalı orta saha oyuncusu Richard Rios ile Nijeryalı forvet George Ilenikhena ikilisi yeniden yer aldı.

Öte yandan İttihad'ın Alman teknik direktörü Jens Wissing, Hollandalı orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum'a geçen yaz takıma katılmasından bu yana ilk kez ilk 11'de görev verme kararı aldı.

Wijnaldum, Katar ekibi Al Shamal ile 1-1 berabere kalınan ilk maçın yıldızı olmuştu; takım 1-0 geride iken sonradan oyuna girmiş ve uzatma dakikalarında eşitliği sağlayan golü kaydetmişti.

Alman teknik direktör ilk 11'de yalnızca iki Suudi oyuncuya yer verdi: sağ bek Ahmed el-Culeydan ve sol bek Faris Abidi. Buna karşılık sahaya 9 yabancı oyuncu sürdü.

İttihad, Asya kıta organizasyonunda ilk galibiyetini almanın peşinde. Sarı-siyahlılar, Batı Bölgesi'nde tek puanla 11. sırada yer alıyor ve altıncı basamakta bulunan Shabab Al Ahli'nin iki puan gerisinde bulunuyor.

İttihad'ın ilk 11'i şu şekilde:

Kaleci: Predrag Rajkovic

Savunma: Ahmed el-Culeydan - Danilo Pereira - Jan Carlo Simic - Faris Abidi

Orta saha: Dion Lopy - Richard Rios - Georginio Wijnaldum

Hücum: Steven Bergwijn - Youssef En-Nesyri - George Ilenikhena