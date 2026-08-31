Bu akşam Camp Nou Stadı'nda oynanması planlanan Barcelona ile Rayo Vallecano arasındaki maçı, bu sezon La Liga'daki ikinci görevinde hakem Francisco José Hernández Maeso yönetecek. Video yardımcı hakem teknolojisinin (VAR) başında ise Raúl Martín González yer alacak.

Bu akşamki karşılaşma, Hernández Maeso'nun Ağustos 2023'te birinci lige çıkışından bu yana yönettiği beşinci Barcelona maçı olacak. Katalan ekibi, hakemin yönettiği önceki dört maçta hiç yenilgi yaşamadı.

Barcelona'nın Hernández Maeso yönetiminde çıktığı son maç, geçtiğimiz 25 Nisan'da Getafe karşısında oynandı ve Katalan ekibinin 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Hakem, geçen sezon Barcelona'nın La Cartuja Stadı'nda Real Betis ile oynadığı ve Katalan ekibinin 5-3 kazandığı maçı da yönetmişti.

Hakem, 2024-2025 sezonunda Barcelona'nın bir maçını daha yönetmiş, ligin 31. haftasında Butarque Stadı'nda takım Leganés'i 1-0 mağlup etmişti. Katalan kulübüyle ilk maçı ise 2023-2024 sezonunda Kral Kupası'nın son 16 turunda gerçekleşmiş, Barcelona Unionistas de Salamanca'yı 3-1 yenmişti.

Bu akşamki karşılaşma Hernández Maeso için özel bir anlam taşıyor; zira hakemlik kariyerinin başlangıcından bu yana Camp Nou Stadı'nda ilk kez bir Barcelona maçı yönetecek.

Diğer taraftan hakem, Rayo Vallecano ile daha az olumlu bir sicile sahip. Yönettiği 11 maçta Rayo 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken 7 yenilgi aldı.

Rayo'nun Hernández Maeso yönetiminde çıktığı son karşılaşma, geçen sezon Kral Kupası'nın son 16 turunda oynandı; takım Alavés'e 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.