Arjantin milli takımı, Dünya Kupası’nda Mısır milli takımını mağlup ettiği dramatik galibiyetin ardından tarihe adını yazdırdı.

Arjantin Milli Takımı, bugün Salı günü Atlanta Stadyumu'nda oynanan ve Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turu maçında Mısır Milli Takımı'nı 3-2 mağlup etti.

Mısır Milli Takımı ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı ve ikinci golü de attı, ancak Arjantin Milli Takımı ikinci yarının sonunda 3 kritik gol atarak maçı çevirdi.

“Sepakta” istatistik ağına göre, bu, Dünya Kupası tarihinde Arjantin milli takımının ilk yarıda geride kaldığı bir maçı kazanmayı başardığı ilk kez oldu.

Mısır maçı öncesinde, Arjantin milli takımı Dünya Kupası tarihinde ilk yarıda geride kaldığı 10 maçın 9’unu kaybetmiş, 10. maç ise berabere sonuçlanmıştı.

Buna karşılık, Mısır Milli Takımı, Arjantin maçı öncesinde bu Dünya Kupası'nda hiçbir maçta yenilgi yaşamamıştı; grup aşamasında Yeni Zelanda'yı yenerek tek galibiyetini elde etmiş, diğer 3 maçta ise berabere kalmıştı.