Ittihad forveti Nijeryalı George Ilenikhena, takımla ilk kez ilk 11'de forma giydiği maçta Faslı takım arkadaşı Youssef En-Nesyri'yi zor durumda bıraktı.

Ittihad, bugün salı günü Hizmetkârı Kupası'nın son 32 turunda Bureyde'deki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda Nejmeh'e konuk oldu.

Karşılaşmada, geçen kış transfer döneminde Monaco'dan Ittihad'a transfer olan Nijeryalı forvet George Ilenikhena ilk kez ilk 11'de forma giydi.

Ilenikhena beklentileri boşa çıkarmadı; ilk 45 dakikada, sol ayağıyla yaptığı iki sert vuruşla 16 ve 38. dakikalarda ikili gol kaydetti. İlk gol ceza sahası içinden, ikinci gol ise ceza sahası dışından geldi.

20 yaşındaki Nijeryalı forvetin performansı Youssef En-Nesyri'yi zor durumda bıraktı; özellikle de Fenerbahçe'den geçen kış transfer döneminde Ittihad'a transfer olduğundan bu yana beklenen performansı sergileyememesi bunda etkili oldu.

Faslı forvetin, Roshn Ligi'nin ilk haftasında Al-Khaleej ile 1-1 berabere kalınan maçta Ittihad'ın tek golünü attığı doğru olsa da, taraftarlar önümüzdeki dönemde onun yerine Ilenikhena'ya şans verilmesini talep etti.

Ilenikhena'nın adının, bazı Avrupa kulüplerinin kendisiyle ilgilenmesi nedeniyle bu yaz transfer döneminde Ittihad'dan ayrılık ile anıldığı, ancak bunun şu ana kadar gerçekleşmediği hatırlatılabilir.