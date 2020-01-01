İlk kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisine çıkacak futbolcular

Süper Lig'de 3. hafta Galatasaray - Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Birçok oyuncu, takımlarıyla bu heyecanı ilk kez yaşayacaklar.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 3. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak.

, 27 Eylül Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda ezeli rakibi 'yi ağırlayacak.

Bu karşılaşma iki takımdan da birçok oyuncu için farklı bir öneme sahip olacak. İki dev kulübün bazı oyuncuları, ilk kez bir Galatasaray - Fenerbahçe maçında forma giyecekler

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Galatasaray'da ilk kez forma giyecekler

Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı Oghenekaro Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Omar Elabdellaoui, Fatih Öztürk, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan Fatih Terim'in şans vermesi halinde ilk kez bu derbide forma giyecekler. Sarı kırmızılılara geçtiğimiz sezon katılan Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz ve Jesse Sekidika da daha önce derbide sarı kırmızılı formayı giymemişlerdi.

Fenerbahçe'de ilk kez forma giyecekler

Fenerbahçe'de bu sezon takıma katılan Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Enner , Mauricio Lemos, Jose Sosa, Mame Thiam, Barış Sungur, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak şans bulmaları halinde ilk kez sarı-lacivertli formayla Galatasaray'a karşı oynayacaklar. Bir diğer yeni transfer Sinan Gümüş ise daha önce Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye karşı oynamıştı.