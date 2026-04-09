İlk kez... FIFA, Afrika Uluslar Kupası finali krizine ilişkin tutumuna dair ipucu verdi

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), bugün Perşembe günü, Fas ile Senegal arasında oynanan ve Teranga Aslanları'nın 1-0 galibiyetiyle sona eren son Afrika Uluslar Kupası finali krizine ilişkin tutumunu ima eden bir karar aldı. CAF ise konuk takımın çekilme nedeniyle mağlup sayılması üzerine, kısa süre önce şampiyonluğu Atlas Aslanları'na vermişti.

Bu dramatik maçın hakemi Kongolu Jean-Jacques Ndala, son haftalarda gündemin merkezinde yer aldı. Afrika futbol camiasındaki bazı kesimler, finalde meydana gelen ciddi hataların sorumluluğunu ona yükledi. Özellikle Senegal'in soyunma odasına çekilmesine rağmen maçın bitiş düdüğünü çalmaması ayrıca oyuncuların sahaya geri döndükten sonra sarı kart göstermemesi.

Açıkça cezai bir adım olarak FIFA, Nadal'ı ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılacak hakemler listesinden çıkardı ve böylece Uluslararası Futbol Federasyonu Başkanı Gianni Infantino'nun da katıldığı Afrika Uluslar Kupası finalinde Kongolu hakemin yönetimine yönelik olumsuz görüşünü ortaya koydu.

Senegal'in, CAF Temyiz Komitesi'nin kararına karşı Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itirazda bulunduğu ve bu davanın nihai olarak karara bağlanmasının beklendiği belirtiliyor.