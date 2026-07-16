İlk kez düzenleniyor... Dünya Kupası şampiyonunu bekleyen olağanüstü bir Amerikan ödülü

Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nın galibi, turnuva tarihinde daha önce hiç görülmemiş, Amerikan tarzında olağanüstü bir ödülle karşılaşacak.

İspanya milli takımı, önümüzdeki Pazar günü New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda Arjantin milli takımıyla Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.

"Sky Sports" ağının aktardığı basın haberlerine göre, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Dünya Kupası şampiyonu için kupa ve altın madalyaların yanı sıra yeni ve olağanüstü bir ödül ayırmaya karar verdi.

Ödül, kazanan milli takımın oyuncularına verilecek hatıra yüzüklerinden oluşuyor. Yüzüklerin bir yüzüne Dünya Kupası'nın maketi işlenecek, diğer yüzü ise şampiyonun kimliğini taşımak üzere ayrılacak ve her yüzükte benzersiz bir numara yer alacak.

FIFA, 2026 yılında bu tür bir yüzük sunacak; bu, mevcut Dünya Kupası'nın düzenlendiği yıla atıfta bulunuyor. Yüzüklerden 30 tanesi şampiyon takıma tahsis edilecek, geri kalan 1996 adet ise dünya çapında satışa sunulacak.

Kazanan milli takımın teknik direktörü ve kaptanı, maçın bitiminden hemen sonra bu 30 yüzüğü geçici olarak alacak; daha sonra yüzüklerin ölçüleri, onları alan oyunculara uyacak şekilde ayarlanacaktır.

Bu olağanüstü ödüller, Amerikan spor kültürüne uygun bir uygulamadır. Bu kültürde, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve “Super Bowl” müsabakalarında olduğu gibi, kazanan takıma madalya yerine yüzükler verilir.