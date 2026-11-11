Yunan teknik direktör Georgios Donis, Suudi Arabistan Millî Takımı'nın başında bulunan teknik adam, önümüzdeki dönemde "Suudi Arabistan"ın teknik direktörlüğünden görevden alınma ihtimaline işaret eden haberlere ilk kez yanıt verdi.

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Suudi Arabistanlı spor yorumcusu, "MBC 1" kanalındaki "Nadina" programının sunucusu Abdülrahman el-Hamidi, Donis'in Suudi Arabistan Milli Takımı teknik direktörlüğü görevinden yüzde 99 ayrılacağını teyit etmişti.

Donis, Suudi Arabistan Milli Takımı'ndan görevden alınması hakkında ne söyledi?

Donis, bu haberlere Suudi Arabistan'ın "er-Riyadiyye" gazetesine yaptığı açıklamalarla yanıt verdi ve şunları söyledi: "Suudi Arabistan Milli Takımı ile mesleki geleceğime dair zaman zaman ortaya atılan söylentiler beni ilgilendirmiyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda beni ilgilendiren şey, Suudi Arabistan'ı geliştirmek ve çalışmaya odaklanmak. Mesleki geleceğim etrafında dönen şeylerle başa çıkacak tecrübeye sahibim ve Suudi futboluna hizmet etmek adına elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım."

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Donis'in açıklamaları, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun Suudi Arabistan'ın "el-İhbariyye" kanalından aktarılan ve Yunan teknik direktörün görevden alınma ihtimalini yalanladığı, görevinin devam ettiğini teyit ettiği açıklamasının bir devamı niteliğindeydi.

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Böylece bu, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun Donis'in ayrılacağına dair haberleri yalanladığı ikinci kez oldu; bunu daha önce geçtiğimiz ekim ayında da yapmıştı.

Suudi Arabistan Federasyonu, Donis'i görevden almayı neden düşünüyor?

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Bazı raporlar, Suudi Arabistan Federasyonu'nun, Donis'in yerine "el-Ahdar"ı 2027 Asya Uluslar Kupası'nda yönetmesi için Portekiz Milli Takımı'nın eski teknik direktörü İspanyol Roberto Martinez ile anlaşmayı planladığını teyit etmişti.

Bu haberler, özellikle Asya turnuvasının başlamasına kalan sürenin kısalığı göz önüne alındığında, Suudi futbol kamuoyunda öfke yarattı ve bu durum Suudi Arabistan Federasyonu'nu yalanlama açıklaması yapmaya itti.

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Ancak 2027 Asya Uluslar Kupası'nın gelecek yılın ocak ayından aralık ayına ertelenmesi, turnuvaya kadar bol vakit bulunması nedeniyle Donis'in görevden alınma ihtimaline dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Donis, Suudi Arabistan Milli Takımı ile neler ortaya koydu?

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Donis'in, Fransız teknik direktör Herve Renard'ın ardından geçtiğimiz nisan ayında, 2026 Dünya Kupası turnuvasının başlamasına yalnızca iki ay kala Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçtiğini ve turnuvaya ilk turda veda ettiğini hatırlatalım.

Suudi Arabistan Milli Takımı Dünya Kupası'nda Uruguay ile 1-1, Cape Verde ile golsüz berabere kalırken, İspanya'ya 4-0 yenildi ve yalnızca 2 puanla sekizinci grubun sonuncusu oldu.

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Buna rağmen Yunan teknik direktör, geçtiğimiz ekim ayında yirmi yedinci kez düzenlenen Arap Körfezi Kupası'nı "Körfez 27" kazanarak "el-Ahdar"ı 23 yıldır ilk şampiyonluğuna taşımayı başardı.

Donis şampiyonluğu mümkün olan en iyi şekilde elde etti; Suudi Arabistan Milli Takımı 5 maçın 4'ünü kazanmayı başardı, beşinci maçı penaltı atışlarıyla geçti, 8 gol attı ve kalesinde hiç gol görmedi.

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Genel olarak Suudi Arabistan Milli Takımı, Donis yönetiminde resmi ve hazırlık düzeyinde 11 maça çıktı; bu maçlarda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti, 13 gol attı ve kalesinde 7 gol gördü.