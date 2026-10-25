İlk kez 5 yıl sonra: Carrick'ten Bruno Fernandes'in Bournemouth karşısında kadro dışı bırakılmasına kesin yanıt

Bruno Fernandes, teknik direktör Michael Carrick'in taktiklerini eleştirmesinden yalnızca birkaç gün sonra, Manchester United'ın Bournemouth karşısındaki kadrosunda yer almadı.

Manchester United'ın kaptanı, kariyerinin en kötü form düşüşü dönemlerinden birini yaşıyor. Nitekim United, bugün pazar günü Bournemouth deplasmanına çıkmadan önce yedi maçlık galibiyet hasretiyle boğuşuyor.

Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nin yeni ekibi Como karşısında alınan 4-1'lik aşağılayıcı yenilginin ardından Fernandes, United'ın baskı eksikliği hakkında sert bir açıklama yaptı.

TNT kanalına şunları söyledi: "Adam adama baskı yapmamak teknik ekibin kararıydı. Bazen arkada küçük bir alan bırakıp topu ilk anda kazanmaya çalışmak, onların topu almasını beklemek ve topu onlara vermek."

Şöyle devam etti: "Ama bazen bu takımlara çok fazla top verdiğinizde özgüven kazanıyorlar ve topun gerisinde çok fazla oyuncuları oluyor; bu da sizi çok koşturuyor ve insanların moralini bozuyor. Açıkçası topu geri kazandığınızda bacaklar ve zihin görevi yerine getirmekte daha çok zorlanıyor."

Carrick, İtalya'da 66. dakikada oyundan alındığında öfkeli göründüğü belli olan Fernandes'i şimdi kadro dışı bıraktı.

The Sun gazetesi, Fernandes'in fiziksel kondisyonla ilgisi olmayan sebeplerle Manchester United'ın ilk 11'inden en son Kasım 2021'de Villarreal karşısında çıkarıldığını belirtti. İlginç olan ise o dönemde takımın başındaki ismin yine Michael Carrick olmasıydı.

Bugün pazar günü verdiği kararla ilgili sorulduğunda Carrick şöyle konuştu: "Kadro seçimi tamamen teknik bir karardı."

Carrick'e bu hafta başında Fernandes'ten kaptanlık pazubandını alıp almayacağını düşünüp düşünmediği sorulmuş, o da şu yanıtı vermişti: "Ben sadece şunu söylüyorum; koşullar ne olursa olsun kulüp için en iyi olanı her zaman yapacağım."

Ve şöyle devam etmişti: "Her şeyden önce takım ve onun dinamikleri gelir. Yine söylüyorum, mesele kulüple ilgili. Kulüp için en iyi olanı her zaman yapacağım."