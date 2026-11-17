Manchester United efsanesi Gary Neville, bu sezon formundaki düşüş nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan takımın Portekizli beki Diogo Dalot'u savundu. Neville, Dalot'un Old Trafford'dan ayrılması düşünülmeden önce gönderilmesi gereken üç savunma oyuncusu daha olduğunu vurguladı.

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Dalot, takımın sonuçlarının ve savunma hattının performansının gerilemesiyle birlikte Manchester United'daki oyunu nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı. Ancak Neville, Portekizli oyuncunun eleştiriler için kolay bir hedef haline geldiğini düşünüyor. Neville'e göre bunun başlıca nedeni, oyuncunun savunma hattındaki takım arkadaşlarından yeterli desteği alamaması.

Mauricio Pochettino'nun Manchester United'ın teknik direktörlüğünü üstlenmesiyle birlikte Neville, Arjantinli çalıştırıcıdan Dalot'un geleceği konusunda acele karar vermemesini istedi. Neville, oyuncunun performansının değerlendirilmesinin savunma sisteminin kolektif performansıyla da bağlantılı olması gerektiğini belirtti.

Neville, Mark Goldbridge ile "Stick to United" programında yaptığı sohbette şunları söyledi: "Bence iyi bir savunma hattında oynasaydı durumu daha iyi olurdu ama savunma hattı felaket. Pozisyonu ideal değil, topla oynarken ve ortaya koyduğu her şeyde gelişebilir ama bence eleştiriler için fazlasıyla kolay bir hedef haline geldi."

Manchester United efsanesi, "Daily Mail" gazetesinin aktardığına göre, zaman zaman taraftar olan arkadaşlarının Dalot'la alay ettiğini duyduğunu ve bunun kendisine, onların kendisinin fark etmediği bir şeyi görüp görmediğini sorgulattığını söyledi. Ardından Portekizli bekten önce gitmesi gerektiğini düşündüğü üç ismi açıkladı.

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Neville, savunma hattını yeniden yapılandırma sürecine Faslı Noussair Mazraoui, Arjantinli Lisandro Martinez ve Hollandalı Matthijs de Ligt'ten vazgeçerek başlayacağını belirtti. Neville'e göre bu oyuncuların takımdaki gelecekleri, Dalot'un geleceğine kıyasla gözden geçirilmesi gereken daha büyük bir öncelik.

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Neville sözlerini şöyle sürdürdü: "Mazraoui'yi Dalot'tan çok önce gönderirdim, Martinez'i de, De Ligt'i de. Onun büyük bir sorunu var çünkü futbol oynamıyor. Bir oyuncu sakatlıklara yatkınsa ve düzenli forma giymiyorsa, onu her hafta oynayan bir oyuncuya tercih edemezsiniz. Güvenilebilecek ve sürekli oynayan bir oyuncu istersiniz."

Martinez'in kendisi açısından hiç tereddüt etmeden gönderilecekler listesinde yer alacağını vurgulayan Neville, Arjantinli stopere ilişkin tutumunu yineledi. Neville, De Ligt'in sık sık yaşadığı sakatlıkların ise onu önümüzdeki değişim döneminde vazgeçilmesi uygun bir seçenek haline getirdiğini düşünüyor.

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Neville'in savunmayı yeniden yapılandırma planı yalnızca gidecek isimleri belirlemekle sınırlı kalmadı. Deneyimli isim, Pochettino'nun elinde tutacağını düşündüğü oyunculardan da söz etti. Bu isimlerin başında Dalot'un yanı sıra Luke Shaw, Harry Maguire ve Fransız Leny Yoro geliyor.

Neville, Luke Shaw'un Pochettino yönetiminde yeni bir şansı hak ettiğini düşünüyor; özellikle de teknik direktörün onun yeteneklerini iyi bildiğinin altını çiziyor. Ancak İngiliz bekin peşini bırakmayan sakatlık geçmişinin, kulübü sol bek pozisyonuna yeni bir transfer yapmaya zorlayabileceğine dikkat çekti.

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Neville, "Shaw'u elinde tutacaktır çünkü onu iyi tanıyor ve belki ondan mümkün olan en iyi şekilde yararlanabilir. Ama onun sorunu sakatlıklar, bu yüzden onu dikkatli kullanmak zorunda kalacak. Ayrıca bir sol bek transferi de yapması gerekecek" dedi.

Neville, Harry Maguire'ın da takımda kalmasını beklediğini ve Pochettino'nun onun istenen savunma görevlerini yerine getirme becerisine güvenebileceğini açıkladı. Leny Yoro'nun ise mevcut performansında görülen bazı sorunlara rağmen geliştirilebilecek bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyor.

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Fransız stoper hakkında konuşan Neville, oyuncunun zayıf göründüğünü ve bazı pozisyonlarda fiziksel dengeden yoksun kaldığını söyledi; sahadaki hareketlerini buz üstündeki yavru geyik Bambi'ye benzetti. Bununla birlikte oyuncunun güç ve tecrübe kazandıkça gelişmek için hâlâ büyük bir şansa sahip olduğunu vurguladı.

Yoro'nun Fransa Milli Takımı'na davet edilmesinin, Manchester United'da henüz tam olarak ortaya çıkmamış olsa da sahip olduğu potansiyelin bir göstergesi olduğunu belirten Neville, oyuncunun fiziksel gücü ve ikili mücadelelerdeki istikrarı üzerinde çalışması gerektiğini ifade etti.

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Neville, örnek olarak Rio Ferdinand'ın deneyimini gösterdi. Sir Alex Ferguson'ın daha önce daha fazla güce ihtiyaç duyduğunu fark ettiği Ferdinand'ın Manchester United'a transferinin ardından fiziksel olarak geliştiğini hatırlatan Neville, Yoro'nun da fiziksel yapısını geliştirmeyi başarırsa aynı yolu izleyebileceğini vurguladı.

Neville, savunmadaki değişikliklere dair görüşlerini, Pochettino'nun rekabet edebilecek bir savunma hattı kurmak istiyorsa en az üç yeni savunma oyuncusu transfer etmesi gerekeceğini vurgulayarak tamamladı. Bu planda Shaw, Maguire, Yoro ve Dalot takımda kalırken Mazraoui, De Ligt ve Martinez'le yollar ayrılıyor.

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Neville'in Martinez hakkındaki tutumu, Arjantinli stoperin geçen ay verdiği ses getiren bir röportajda kulüp yönetimine yönelttiği eleştirilere rağmen bu sezon Manchester United formasıyla sahaya çıkmaya devam ettiği bir döneme denk geldi. Bu durum, onu takımın savunma hattının geleceğine ilişkin tartışmalarda en çok konuşulan isimlerden biri haline getirdi.