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İlk hat-trick'iyle: Barcola, Mbappe'yi Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçmekten nasıl mahrum etti?

K. Mbappe
B. Barcola
Roma - Real Madrid
Roma
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
LASK - Liverpool
LASK
Liverpool
Fransa
İtalya
İspanya
Avusturya
İngiltere

Avrupa kupasında Fransız rekabeti

Liverpool'un Fransız kanat oyuncusu Bradley Barcola, Avusturya ekibi LASK Linz ağlarına attığı hat-trick sayesinde, vatandaşı ve Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazmasını engelledi.

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında bugün çarşamba günü ev sahibi LASK Linz'in sahasında oynanan karşılaşmada rakibini 6-3 yendi.

Maçta büyük bir performans sergileyen Barcola, 206. maçını oynamasına rağmen kariyerinde genel olarak ilk hat-trick'ini kaydetti.

İstatistik hesabı "MisterChip"e göre Barcola, Şampiyonlar Ligi tarihinde Fransız futbolcuların attığı 1000. golü kaydetti ve Fransa, bu gol sayısına ulaşan ikinci ülke oldu. İlk sırada Brezilya (1149 gol) yer alıyor.

Liverpool'un maçının bitiminin ardından, Avrupa kupasının aynı haftasında Olimpico Stadı'nda oynanan Real Madrid-Roma karşılaşmasında bir diğer Fransız Kylian Mbappe parladı.

Mbappe, maçın 25. dakikasında ceza sahasının sınırından çektiği sert şutla Roma ağlarına Real Madrid'in ilk golünü kaydetti; kaleci bu şuta engel olmayı başaramadı.

Barcola'nın Liverpool ile parlayıp kariyerinin ilk hat-trick'ini kaydetmesi olmasaydı, Şampiyonlar Ligi'ndeki 1000. Fransız golünün sahibi Mbappe olabilirdi.

Belirtmek gerekir ki Mbappe, 72 golle Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü ikinci Fransız futbolcusu konumunda bulunuyor. Önünde yalnızca 90 gol kaydetmiş olan Real Madrid efsanesi Karim Benzema yer alıyor.

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