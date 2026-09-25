Kuveyt Milli Takımı, Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" turnuvasındaki ilk galibiyetini ararken Irak Milli Takımı karşısında zorlu bir sınava çıkıyor; geçen haftaki hatalarını geride bırakma ve beklenen karşılaşma öncesi dengesini yeniden bulma yönünde açık bir istek söz konusu.

Kuveyt teknik direktörü Portekizli Helio Sousa, Irak maçının büyük bir meydan okuma olduğunu belirterek teknik ekibin fiziksel ve teknik yönleri geliştirmek ve önceki maçta ortaya çıkan hataları düzeltmek için çalıştığını, üç puanı hedeflediğini vurguladı.

Sousa maç öncesi basın toplantısında şunları söyledi: "Yarınki maç bizim için bir meydan okuma olacak. Önceki maçımızın son 30 dakikası zorluydu, bu yüzden güçlü ve coşkulu oynamalıyız. Seviyemizi yükseltmek için sıkı çalışıyoruz; galibiyet elde etmeyi ve fikirlerimizi istediğimiz şekilde sahaya yansıtmayı umuyoruz."

Baskı konusunda ise şu açıklamayı yaptı: "İster güçlü takımlarla karşılaşalım ister karşılaşmayalım, baskı her zaman vardır ve hem antrenmanlarda hem de maçlarda mevcuttur. Galibiyet elde etmek, kapasitemizi güçlendirmek ve istenen hedefe ulaşmak için performansımızı geliştirmek adına çalışıyoruz."

Sousa taraftar desteğinden de bahsederek şunları söyledi: "Bizi destekleyen büyük bir taraftar kitlesinin olması harika bir şey; kuşkusuz Irak taraftarları da milli takımlarını desteklemek için tribünlerde olacak, ancak biz elimizden gelenin en iyisini ortaya koymak için çalışacağız."

Kuveyt teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti: "Fiziksel ve teknik olarak seviyemizi yükseltmek için çalışıyoruz; özellikle Irak Milli Takımı'nın ülke dışında forma giyen oyuncular barındırdığını göz önünde bulundurunca bizi bekleyen meydan okumanın büyüklüğünün farkındayız."









Kuveyt Milli Takımı oyuncusu Nasser Faleh de takımının maça hazır olduğunu belirterek oyuncuların önceki maçın hatalarını düzeltmeye ve turnuvadaki ilk galibiyeti elde etmeye çalıştığını dile getirdi.

Kuveyt Milli Takımı oyuncusu basın toplantısında şunları söyledi: "Irak maçı için hazırlığımız iyi. Hataları düzeltmek ve kendimizi istenen şekilde hazırlamak için çalışıyoruz; üç puanı almayı hedefliyoruz."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Oyuncular olarak baskıyla karşılaşmamız doğal. Önceki maçta istenen seviyeyi ortaya koyduk ama sonucu elde etmeyi başaramadık; Kuveyt taraftarlarını mutlu etmek için çalışacağız."

Turnuva talimatları, her gruptan birinci ve ikinci sırayı alan takımların yarı finale yükselmesini öngörüyor; buna göre birinci grubun lideri ikinci grubun ikincisiyle, ikinci grubun lideri ise birinci grubun ikincisiyle karşılaşacak.

Yarı final karşılaşmalarını kazanan iki takım, Arap Körfezi Kupası'nın yirmi yedinci edisyonunun şampiyonunu belirleyecek olan ve 6 Ekim 2026'da oynanması planlanan final maçına yükselecek.