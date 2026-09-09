Transfer döneminin bitimine kısa süre kala, Juventus'un Woltemade'yi kiralamakla ilgilendiği haberi yayıldı. Kısa süre sonra Alman milli futbolcunun sezon sonuna kadar İtalyan rekortmenine transferi resmiyet kazandı. Satın alma opsiyonu üzerinde anlaşma sağlanmadı. Woltemade böylece 2027 yazında, 2031'e kadar sözleşmesinin bulunduğu İngiltere'ye geri dönecek.

Bu anlaşma gerçekten de sürpriz şekilde gerçekleşti. 24 yaşındaki oyuncu yaz transfer döneminde BVB ya da Barcelona gibi kulüplerle anılmış olsa da, son dönemde ibre daha çok golcünün Magpies'te kalmasından yana görünüyordu.

Sport Bild'e göre Woltemade'nin kendisi kulüp değiştirmeyi hedeflemiyordu, ancak Liverpool'a karşı sezonun açılışındaki iç saha maçında kendisini yedek kulübesinde bulunca "çok öfkelendiği" belirtiliyor. Woltemade'nin, özellikle de çok sayıda uzun top içeren oyun tarzının kendisine hiç uygun olmadığı düşünüldüğünde, yeni teknik direktör Matthias Jaissle yönetiminde kendisine gerçekten bir rol verilip verilmeyeceğini ciddi şekilde sorguladığı ifade edildi.

Newcastle, "Woltemade'nin arkasından" transfer üzerinde çalıştı

Habere göre Woltemade'nin şüphesi pek de haksız değilmiş. Sport Bild'in yazdığına göre Jaissle, hazırlık döneminde Alman vatandaşı oyuncusunun performansından memnun değildi. Ayrıca kulüp, "Woltemade'nin arkasından" bir transferi ilerletmeye çalıştı.

İlk etapta bundan bir sonuç çıkacak gibi görünmedi, çünkü oyuncunun kendisi Newcastle'dan ayrılmayı hiç düşünmüyordu. Kırılma anının ise Woltemade'nin öfkesi ve Juventus'un ilgisiyle geldiği belirtiliyor.

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Woltemade, Juve formasıyla ilk maçına çıktı: Kolo Muani'ye sadece yedek mi?

Eski Stuttgartlı oyuncu, geçtiğimiz hafta sonu Serie A'da AC Milan'a karşı oynanan dev maçta İtalyanlar adına ilk kez sahaya çıktı. Woltemade son 15 dakika için oyuna girdi ve Bianconeri'nin 0-1'den 1-1'i bulmasına yardımcı oldu. Teknik direktör Luciano Spalletti yönetiminde ilk 11'deki şansını şu anda değerlendirmek zor. Spalletti hücumda eski Frankfurtlu Randal Kolo Muani'ye güveniyor, ancak o da şu sıralar ikna edici bir performans ortaya koyamıyor.

2025 yazında Woltemade, daha önce Bayern Münih ile VfB Stuttgart'ın uzun boylu golcü için uzun süre çekişmesinin ardından, büyük tantanayla 75 milyon euro karşılığında Newcastle'a transfer olmuştu.

Woltemade, Magpies'teki macerasına teknik direktör Eddie Howe yönetiminde harika bir başlangıç yapmış, Premier League'deki ilk beş maçında dört gol atmıştı. Ancak zamanla performansı düştü ve Woltemade ilk 11'deki yerini kaybetti. Newcastle formasıyla şu ana kadar tüm kulvarlarda çıktığı 53 resmi maçta 11 gol ve altı asist üretti.



