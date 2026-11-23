Bugün pazartesi yayımlanan bir basın raporu, Barcelona lehine korner verilen ve Katalan ekibin Villarreal maçındaki ilk golünü bulduğu pozisyonda VAR'ın neden devreye girmediğinin sırrını ortaya koydu.

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Barcelona, dün pazar günü La Liga'nın 13. haftasında Spotify Camp Nou'da konuk ettiği Villarreal karşısında iki golle geriye düştüğü maçta, ikinci yarıda skoru 3-2 lehine çevirmeyi başardı.

Barcelona-Villarreal maçının en çok tartışılan anlarından biri, ikinci yarının başında Gerard Martín'in kaydettiği Barça'nın ilk golüyle sonuçlanan korner oldu.

Villarreal'li oyuncular, tüm işaretler topun direğe çarpması nedeniyle korner olmadığını gösterdiği halde VAR hakemi Guillermo Cuadra Fernández'in saha hakemi Alejandro Hernández Hernández'i neden uyarmadığını sorguladı.

"Mundo Deportivo" gazetesi, konuya her zaman VAR'ın kornerlere ilişkin kurallarına dayanan iki husustan başlamak gerektiğini belirtti.

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Birincisi, hatalı verilen kornerin açık olması; ikincisi ve en az onun kadar önemlisi, VAR'ın oyun yeniden başlamadan önce, oyunun temposunu düşürmeden pozisyonu inceleyip kanıtları görebileceği yeterli zamana sahip olması.

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Gazete, diğer bazı durumlarda izin verildiği gibi oyunun bir korner nedeniyle durdurulamayacağının altını çizdi.

Bu durum Camp Nou'da açıkça görüldü: Oyunun hızlı başlatıldığı durumlarda VAR hakeminin pozisyonu inceleyecek yeterli zamanı olmuyor. Buna topa dokunulup dokunulmadığının, kalecinin topa dokunup dokunmadığının, Kinexon teknolojisinin topu tespit edip etmediğinin belirlenmesi ve benzeri hususlar da dahil.

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VAR incelemesi sürerken Barcelona'nın oyunu hızlıca başlatmasıyla teknoloji pozisyonu netleştirip kararını veremedi.

Katalan gazetesi, golün geçerli olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Oyun durdurulamayacağı için iş Barcelona'nın golüyle sonuçlandı ve bu tamamen kurallara uygun, geçerli bir gol. Oyun yeniden başladığı anda inceleme durdurulmalı ve yeniden başlatılamaz. Olan da buydu."

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Hakem uzmanı görüşünü açıkladı

Öte yandan AS gazetesi ve Cadena SER radyosunun hakem uzmanı Iturralde González da Barcelona'nın, VAR'ın pozisyonu incelemesini önlemek için korneri hızlı kullandığını söyledi.

González, "Şu anda kornerlerin hızlı kullanılmasına izin veriliyor. Ama böyle olmamalı. Ve bu değişmeyecek. Kuralın bu şekilde çiğnenebilmesi mümkün olmamalı" yorumunu yaptı.

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Barcelona'nın açık üstünlüğü

Maçın istatistikleri, topa yüzde 71 oranında sahip olan Barcelona'nın Villarreal'in yüzde 29'luk oranına karşı ezici bir üstünlük kurduğunu ortaya koydu. Barcelona kaleye 29 şut çekerken konuk ekip yalnızca 4 şutta kaldı.

Barcelona'nın gol beklentisi 3,22'ye ulaşırken Villarreal'inki yalnızca 0,16'da kaldı. Ev sahibi ekip 8 net gol fırsatı yaratırken rakibi yalnızca 1 fırsat yakalayabildi.

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Barcelona 9 isabetli şut kaydederken Villarreal'in isabetli şut sayısı 2'de kaldı. Katalan ekip rakip ceza sahası içinde 48 kez topla buluşurken konuk ekip bu alanda yalnızca 2 kez topa dokunabildi.

Barcelona 10 korner kullanıp 21 kilit pas verirken Villarreal, istatistiklerin son güncellemesine kadar maç boyunca hiç korner kazanamadı.