İlk Dünya Kupası'na hazırlanan Rotterdamlı iki futbolcu kardeş

15 Haziran'da, kadrosunda Hollanda doğumlu altı oyuncu barındıran Yeşil Burun Adaları, Avrupa şampiyonu İspanya ile karşı karşıya gelecek. Voetbalzone, 2025 yılında yapılan iki ayrı röportaja dayanarak hazırladığı bu arka plan haberinde, Dünya Kupası hayallerini gerçeğe dönüştüren Duarte kardeşlere odaklanıyor.

Sidny Lopes Cabral (Benfica), Laros Duarte (Puskás Akadémia), Deroy Duarte (Ludogorets), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Garry Rodrigues (Apollon Limassol) ve Dailon Livramento (Casa Pia), bu yaz Rotterdam'ın Yeşil Burun Adaları için biraz daha coşkuyla tezahürat etmesini sağlayacak.

Spangen

Laros (29) ve Deroy (26) için bu, gerçekleşen bir rüya. İkisi de Spangen'de büyüdü ve daha sonra Schiedam'a taşındı. Duarte kardeşlerin en küçüğü olan Deroy, geçen yıl futbolun ailelerinde neden bu kadar merkezi bir rol oynadığını anlatmıştı.

“Her zaman futbolla meşgul olan fanatik bir babamız var. Bizi küçük yaşta Het Kasteel ve De Kuip'e götürürdü. Bu sayede oyuna çok çabuk sevgi duymaya başladık. Aynı zamanda başka bir seçeneğimiz de yoktu. Babam neredeyse her maçı izlerdi, yani futbol her zaman gündemdeydi. Oyuna olan bu sevgiyi bize de aşılamıştı.”

Duarte kardeşler, Spangen’deki Mariaplein’de saatler geçirirdi. Kendisinden iki yaş büyük olan Laros, her zaman daha yetenekli olarak görülürdü. Oranje’nin genç takımlarında, Rotterdamlı oyuncu Frenkie de Jong’a tercih edildi. Küçük yaşta Tottenham Hotspur ile sözleşme imzalayabilirdi, ancak sonunda PSV’yi seçti.

Laros, ikisinin de yurtdışında iyi bir sözleşme ve Yeşil Burun Adaları milli takımına ulaşmak için kendi yollarını izlediklerinin farkında. “Ben her zaman üst yaş gruplarına yükseltildim ve Sparta’nın altyapısında iyi bir konumdaydım. Deroy için başlangıçta durum böyle değildi ve bu yüzden biraz benim gölgemde kaldı. Daha sonra ise parladı.”

“Kulağa tuhaf gelebilir, ama belki de PSV’ye transferim bir bakıma Deroy için de faydalı oldu. Böylece Sparta’da bizi birbirimizle daha az karşılaştırmaya başladılar. Ben Eindhoven’da oynamaya başladığımda, kardeşim de çok hızlı ilerledi. Sonunda o, benden daha genç yaşta profesyonel futbola adım attı. Birbirimize her şeyi diliyoruz, hatta kendimiz için dilediğimizden daha fazlasını.”

Deroy özellikle ağabeyine çok minnettar olduğunu vurguladı. “Ailem ve ben, Laros’un bir keresinde beni kurtardığını bile düşünüyoruz. Bu, Sparta C2’deyken oldu. Takımdan atılmanın eşiğindeydim, az oynuyordum ve vücut yağ oranım çok yüksekti. Laros sayesinde bana bir şans verildiğini düşünüyoruz.”

Her şey, birkaç yıl sonra kardeşler Sparta'nın A takımında birlikte oynadıklarında bir araya geldi. Laros için mutlak bir zirve anıydı. “Sanki kaderinde varmış gibi. Eski yuvama geri dönmek, üstelik küçük kardeşimle birlikte. Het Kasteel'de oynamak bir hayalin gerçekleşmesiydi. 2019'daki o terfi de unutulmazdı.”

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Yeşil Burun Adaları’nın hayalleri

Sparta'dan ayrıldıktan sonra Duarte kardeşler, Eredivisie'nin seçkin orta saha oyuncuları haline geldi. Laros FC Groningen'de, Deroy ise Fortuna Sittard formasıyla oynadı. Kardeşler, Hollanda profesyonel futbolunda toplamda 400'den fazla maça çıktı.

Oranje'nin genç takımlarında Justin Kluivert, Donyell Malen, Cody Gakpo ve Noa Lang ile birlikte oynayan Deroy, milli takımını değiştiren ilk Duarte oldu. Mart 2022'de 22 yaşında Yeşil Burun Adaları milli takımında ilk kez forma giydi ve şu ana kadar 30 kez milli oldu.

Abdelhak Nouri ve De Jong ile orta sahada oynayan Laros, Ocak 2024'te onu takip etti ve şu anda Cape Verde adına 17 kez milli formayı giydi. Önümüzdeki yaz, kariyerinin zirvesi olacak. “Afrika Kupası bir hayalin gerçekleşmesiydi, ancak kardeşimle birlikte Dünya Kupası'na gitmek en üst düzeyde bir deneyim olacak.”

Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek prestijli turnuva sırasında farklı ülkelerin oyuncuları arasında temas olması oldukça olası. "Noa Lang ile her gün görüşüyorum. O benim iyi bir arkadaşım. Diğerleriyle ise ara sıra, özellikle Instagram üzerinden konuşuyorum," diyor Deroy.

Yeşil Burun Adaları ile Hollanda’nın bu Dünya Kupası’nda karşılaşma ihtimali düşük. Mavi Köpekbalıkları, H Grubu’nda İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan ile oynayacak. Görünüşte zorlu bir grup, ancak sadece eleme turunu geçmek bile Rotterdam kökenli takım için tarihi bir başarı.

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Mükemmel form

Bu yaz, Duarte kardeşlerin formu kesinlikle sorun değil. Deroy, geçtiğimiz sezon Ludogorets formasıyla tam 56 (!) resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda 3 gol ve 3 asist kaydetti.

Laros ise Puskás formasıyla 33 resmi maça çıktı ve bu maçlarda altı asist yaptı. Geçen hafta Sırbistan ile oynanan hazırlık maçında (3-0 galibiyet) ilk milli golünü attı.

Çarşamba günü Cape Verde milli takımı ABD'ye vardı. Takım orada Bermuda ile bir hazırlık maçı daha oynayacak, ardından 15 Haziran Pazartesi günü İspanya ile Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkacak.

Önümüzdeki haftalarda Duarte kardeşlerin Yeşil Burun Adaları kadrosunda nasıl bir rol üstlenecekleri belli olacak, ancak onların çocukluk hikayesi şimdiden yazıldı. Ve bu hikaye, sempatik Rotterdamlılar Dünya Kupası'nda gerçekten de sürpriz bir başarıya imza atarlarsa daha da güzelleşecek.

Her halükarda, futbolcu kardeşlerin doğduğu şehir bir Cape Verde partisi için hazırlanıyor. Schouwburgplein, La Roja ile oynanacak açılış maçının yayınlanacağı bir Dünya Kupası Taraftar Bölgesi'ne dönüştürülecek.

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