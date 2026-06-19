İlk Dünya Kupası maçı… Kanadalı hakem, Fransa ile Irak arasındaki karşılaşmayı yönetecek

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), bugün Cuma günü, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turu kapsamında önümüzdeki Salı günü Mekke saatiyle 12:00'de oynanacak Fransa-Irak maçı için Kanadalı hakem Drew Fisher'ın atandığını duyurdu.

45 yaşındaki Kanadalı hakem, Dünya Kupası finallerinde saha hakemi olarak ilk kez görev almaya hazırlanıyor. FIFA'nın en deneyimli hakemlerinden biri olan Fischer, 2012 yılında hakemlik kariyerine başladığından bu yana Major League Soccer'da (MLS) 229 maça çıkmıştır.

Fisher, 2024 ve 2025 yıllarında iki yıl üst üste “Sezonun Hakemi” unvanını kazanarak NBA’de başarılarla ve ödüllerle dolu bir kariyere sahiptir. Ayrıca, “CONCACAF” bölgesindeki Dünya Kupası elemelerinde dokuz maçı yönetmiş olmasıyla geniş bir uluslararası deneyime de sahiptir.

Salı günkü karşılaşmada Avrupa tarzı oyun, Kanadalı hakem için yabancı olmayacak; zira 2025 Kulüpler Dünya Kupası’nda iki maçı yönetmiş ve bu maçlar arasında Paris Saint-Germain ile Brezilya ekibi Botafogo arasındaki karşılaşma da yer alıyordu. Bu maç, Paris ekibinin 1-0 mağlubiyetiyle sonuçlanmıştı. Bu maçta Fransa'dan Lucas Hernández, Bradley Barcola ve Désiré Doué üçlüsü de sahadaydı.

FIFA, Fischer’e maçta yardımcı olacak tam hakem ekibini açıkladı; ona Kanadalı vatandaşları Michael Parvigen ve Leslie Alvaro yardımcı hakem olarak eşlik edecek, İsviçreli Sandro Scherer ise dördüncü hakem görevini üstlenecek; vatandaşı Stefan de Almeida ise yedek yardımcı hakem olacak ve hepsi birlikte merakla beklenen Dünya Kupası karşılaşmasını yönetecek.

Fransa milli takımı, Dünya Kupası'na Senegal'i 3-1 yenerek güçlü bir başlangıç yaparken, Irak ise Norveç'e 4-1 mağlup oldu.