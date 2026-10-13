"İlk dakikayı izleyin": Villarreal maçı Mourinho'yu İspanyol basınına doğrudan saldırmaya itti

Roma karşısında duygulara yer yok

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Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, yarın Şampiyonlar Ligi'nde takımının Roma'ya konuk olacağı maçta duygulara yer olmadığını söyledi.

Daha önce Roma'nın teknik direktörlüğünü yapan Mourinho, 2022 yılında takıma UEFA Konferans Ligi şampiyonluğunu kazandıran ve ertesi sezon Avrupa Ligi finaline çıkaran isim olarak taraftarlarla özel bir bağa sahip.

Mourinho, bugün düzenlenen basın toplantısında şöyle konuştu: "Inter ve Roma, İtalya Ligi'nin en güçlü iki takımı. Kura beni onların karşısına çıkardığından beri İtalya Ligi'ni çok takip etmeye başladım."

Portekizli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü: "(Roma'nın stadına) dönüşüm için kendimi iyi hazırladım; dengeliyim ve elimden gelenin en iyisini yapacağımdan kuşku yok. Belki maçtan önce ya da sonra duygularımın konuşmasına izin veririm, ama oyun sırasında duygulara yer yok; Roma kazanmak istiyor, ben de. O anda duygular siliniyor."

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Yarınki maçta kazanmanın anahtarlarına dair ise Jose şu değerlendirmeyi yaptı: "Çok iyi bir performans ortaya koymak. Kura bizi İtalya'nın en güçlü iki takımıyla doğrudan en başta eşleştirdi. İlk maçta, ceza nedeniyle üç oyuncumuzun eksikliğine rağmen üç puanı almayı başardık, şimdi de Roma ile karşı karşıyayız."

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Mourinho şöyle devam etti: "Güçlü bir takım ve Olimpico Stadı'nda, maçta gerçek ve etkili bir rol oynayan taraftarının önünde Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü için motive. Çünkü taraftar sadece izlemekle yetinmiyor, fiilen oyunun bir parçası oluyor. Puan alabilmek için çok yüksek bir seviyede oynamamız gerekiyor; zorlu ve güçlü bir rakip."

Portekizli çalıştırıcı şunları ekledi: "Şampiyonlar Ligi'nde alışılmış olan ölüm kalım maçları, yani kader baskısı aşamasına henüz gelmediğimiz doğru, ama baskıyı kendimiz üzerimize koyuyoruz; çünkü kazanmak istiyoruz."





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Mourinho ve Villarreal maçı

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 8. haftasında geçen cumartesi akşamı konuk ettiği Villarreal'i 1-0 yenerek milli ara sonrası ilk sınavını büyük zorlukla geçmişti.

Mourinho, Real Madrid forveti Vinicius Junior'ın golünün iptal edilmesi ve kendisinin direkt kırmızı kartla oyundan atılmasının ardından cumartesi günkü maçın basın toplantısına katılmamıştı.

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Bugün Villarreal maçıyla ilgili bir soru alan Mourinho, "Hiçbir şey, hiçbir şey. Bu bir Şampiyonlar Ligi maçı; La Liga maçıyla ilgili söyleyecek bir şeyim yok" dedi.

"La Liga'da sert müdahaleler giderek daha mı zorlaşıyor?" sorusuna Mourinho şu yanıtı verdi: "Bir nedenle dile getirmek istemeseniz de bu sorunun cevabını bildiğinizi düşünüyorum. İspanya'da medyanın dolaylı yoldan çalışmaya meyilli olduğunu görüyorum; tartışmaya yer bırakmayan durumlar hakkında açık ve net görüşler çok az."

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Mourinho sözlerine şöyle devam etti: "Bu, aynı konu etrafında dönen dördüncü ya da beşinci soru. İtalyan basınının maçla daha çok ilgilendiği kesin. Cumartesi günü görüşeceğiz (ey İspanyol basın mensupları), o yüzden başka bir konuya geçelim."

Şampiyonlar Ligi'nde hakemlere daha fazla güvenip güvenmediği sorusuna ise şöyle karşılık verdi: "Her türden hakemle çalıştım. Beni rahatsız eden tek şey, hakemin adını maçtan sadece 24 saat önce öğrenmek yerine, genel bir kural olarak, haftalar öncesinden bilmek. Beni endişelendiren tek şey bu. Onun dışında güvenim var ve üç takım için de her şeyin yolunda gitmesini umuyorum. Kimseye karşı bir kinim yok."

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"Cumartesi günü stadyumdan rahatsızlık duyarak mı ayrıldınız?" şeklindeki soruya Mourinho, "Meslektaşınıza bu konuda yorum yapmak istemediğimi daha önce söyledim, ama bu konuya değinmemin son kez olmasını sağlamaya çalışacağım" dedi.

Mourinho, sözlerini şöyle tamamladı: "Sizi Villarreal maçının yalnızca ilk dakikasını izlemeye davet ediyorum. İsterseniz, konuyu önümüzdeki cumartesi tartışabiliriz; çünkü o ilk dakika, futbol anlayan herkes için her türlü açıklamayı gereksiz kılıyor."