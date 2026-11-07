Tottenham Hotspur Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, 18 yaşındaki gelecek vadeden oyuncu Luca Williams-Barnett'ın cumartesi günü Leeds United deplasmanı öncesinde Premier League'deki ilk maçına ilk 11'de çıkmaya hazır olduğunu söyledi. Genç hücum oyuncusu, geçen hafta sonu Crystal Palace karşısında evlerinde aldıkları 2-0'lık galibiyette sonradan oyuna girerek sergilediği etkileyici performansla dikkat çekti.

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İtalyan teknik direktörden genç yıldıza destek

De Zerbi, Williams-Barnett'in ilk üst düzey lig maçında üç Palace savunmacısını çalımlayarak taraftarları etkilemesinin ardından ilk 11'de oynamaya hazır olduğuna inanıyor. Oyuna sonradan girdiği bu maç, Charlton Athletic'e karşı Carabao Cup'ta kısa süre forma giymesinin ardından bu sezon A takım düzeyindeki yalnızca ikinci karşılaşmasıydı. A takımda aldığı süre sınırlı olsa da genç oyuncu, kuzey Londra kulübünün akademisinde uzun süredir büyük heyecan yaratıyor.

Tecrübeli yıldızlar akademinin yeteneğine yol gösteriyor

Oyun kurucuyu tecrübeli oyuncularla birlikte A takım antrenmanlarına dahil eden Tottenham teknik direktörü, yazdan bu yana onun doğal yeteneğinden etkilendi.

De Zerbi, cumartesi günkü karşılaşma öncesinde şunları söyledi: "Sezon öncesinde [onun] özel bir yetenek olduğu açıktı. Özel yeteneği hemen fark edersiniz ve özel bir şey göstermesine gerek yok, anlıyor musunuz? Yaptığı her şey [yeterli] ve o da özel yeteneklerden biri.

"Bir sonraki adımın tadını çıkarmalı, [Andy] Robertson, [James] Maddison ve Ben Davies gibi daha yaşlı, daha tecrübeli oyuncuları örnek almalı ve oynayacak fırsatı bulmalı."

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Londra derbisinde ilk 11 ihtimali daha önce gündeme gelmişti

Genç oyuncunun gelişim sürecini yönetmek sabır gerektirse de İtalyan teknik direktör, geçen ay Londralı rakibi Chelsea'ye karşı onu ilk 11'de sahaya sürmeyi düşündüğünü açıkladı.

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Genç yeteneğin gelişimindeki rolüne değinen De Zerbi, şöyle devam etti: "Bu benim sorumluluğum çünkü Luca gibi genç oyuncuları ve böylesine büyük yetenekleri çalıştırdığınızda benim için sorumluluk daha da büyüyor.

"Sahaya çıktığında hazır olmalı. Bunun sonuca bağlı olmadığını düşünüyorum, maça ilk 11'de başlayabilir. Chelsea maçından önce onu ilk 11'de oynatmayı düşündüm ama sonuçta doğru anı bulmanız gerekiyor; onlar için de öyle.

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"Yaşın o kadar önemli olduğunu düşünmüyorum. En önemlisi kalite, kişilik, sahadaki davranış ve sahip olunan özellikler. Luca'da da bu özelliklerin hepsi var."

Yorkshire deplasmanında yenilmezlik serisi sınanacak

Williams-Barnett, dokuz maçta topladığı 12 puanla dokuzuncu sırada bulunan Tottenham'ın dört maçlık yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacağı Elland Road deplasmanında forma giymeyi umuyor. Geçen sezon Mathys Tel ve Dominic Calvert-Lewin'in golleriyle Tottenham'la 1-1 berabere kalan Leeds, Bournemouth deplasmanında aldığı 2-0'lık yenilginin ardından beş maçlık galibiyet hasretiyle 11 puanda ve 12. sırada. Ayrıca konuk ekip, Mayıs 2021'den bu yana Leeds'e karşı oynadığı altı lig maçında yenilmedi ve bu karşılaşmalarda rakibine 17-7'lik gol üstünlüğü kurdu.