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imago-sport-1082253531.jpgZUMA Press Wire

Çeviri:

İlk Barcelona maçının ardından: Hamza Abdülkerim, Yamal'ın izinden gidiyor

H. Abdelkarim
Barcelona
Rayo Vallecano
La Liga
L. Yamal
Mısır
İspanya

Kanas için resmi başlangıç

Barcelona'nın genç forveti Hamza Abdülkerim, Liga'nın üçüncü haftasında oynanan Rayo Vallecano maçının son dakikalarında sahaya çıkarak A takımdaki ilk resmi görünümünü gerçekleştirdi.

Bu gelişme, Hamza Abdülkerim'in Brezilyalı oyuncu Raphinha'nın yerine oyuna dahil olmasıyla yaşandı; taraftar, sahayı terk eden Brezilyalıyı büyük bir tezahüratla uğurladı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, 18 yaşındaki Hamza Abdülkerim, 29 numaralı formayla Spotify Camp Nou sahasına adım attı ve maçın son beş dakikasını oynamanın keyfini çıkararak Barcelona A takımıyla ilk resmi görünümünü gerçekleştirdi.

Abdülkerim'in bu görünümü, Gabriel Jesus'un transferinin açıklanmasından saatler önce geldi.

Mısırlı forvet, hazırlık döneminde A takımla zaten forma giymiş ve dört golle hazırlık dönemini en golcü isim olarak tamamlamıştı; son golünü ise tam olarak Camp Nou sahasında, Joan Gamper Kupası'nda eski takımı Ahly karşısında kaydetmişti.

La Liga
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
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Racing Santander
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La Liga
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Valencia
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Barcelona
BAR

Gabriel Jesus ile yaklaşan transfer öncesinde, A takım kadrosundaki tek gerçek forvet Hamza'ydı.

Gazete, ilginç bir ayrıntıya dikkat çekti: İlk adımlarını gençler takımıyla atan Hamza, Barcelona Atlètic ile forma giymeden önce Hansi Flick yönetiminde ilk görünümünü gerçekleştirdi.

Aynı durum daha önce parlayan kanat oyuncusu Lamine Yamal'ın başına da gelmişti.

Flick, Rayo Vallecano maçından önce yaptığı açıklamayla hazırladığı ödülü Hamza'ya verdi. Alman teknik adam şunları söylemişti: "Hak eden oyunculara dakikalar vermeyi düşünüyoruz. O hak ediyor. Günden güne nasıl geliştiğini görüyorum. Doğru tarza ve zihniyete sahip. Oynamayı hak ediyor ve oynayacak. Ona dakikalar vermeli ve bir Lig maçında sahip olduğu kaliteyi göstermesi için fırsat tanımalıyız."

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