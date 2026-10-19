Genel müdür Lars Ricken, "Kos'un ayağında bağ sakatlığı var. Bakü'ye uçmayacak ve cumartesi günü Frankfurt'a karşı da oynayamayacak. Bu elbette can sıkıcı, ancak takım arkadaşlarının tepkilerini gördükten sonra ilk anda daha kötüsünü beklemiştik" dedi.

Karetsas, cumartesi günü Borussia'nın Alte Försterei'deki deplasman maçında (0-0) yalnızca birkaç dakika önce Maximilian Beier'in yerine oyuna girmişti (62.). Ofansif orta saha oyuncusu, kendi ceza sahası çevresinde Unionlu Rani Khedira'nın etrafından dönmeye çalışırken sakatlandı.

Bacağı burkulan Karetsas'ın ciddi acı çektiği belliydi. BVB kaptanı Nico Schlotterbeck, tedavi sırasında doğrudan kulübeye Karetsas'ın devam edemeyeceğini işaret etti. Karetsas, sağlık ekibinin desteğiyle aksayarak sahadan çıktı; 70. dakikada yerine ABD'li genç yetenek Mathis Albert oyuna girdi.

Rakibi Khedira, maçın ardından Sky aracılığıyla Karetsas'a geçmiş olsun dileklerini iletti: "Umarım çok uzun süre sahalardan uzak kalmaz."

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BVB önümüzdeki haftalarda kimlerle oynayacak?

Böylece Karetsas için zorlu haftalar sürüyor. Yazın KRC Genk'ten 30 milyonluk transferinin ardından büyük etki yaratan 18 yaşındaki yeni transfer, eylül başında Şampiyonlar Ligi'nde FC Villarreal'e karşı oynanan maçta yere yığılmasından bu yana hâlâ formunu arıyor.

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Gelecek hafta sonu Frankfurt'a karşı oynanacak maçın ardından durumunun yeniden değerlendirilmesi bekleniyor. Dortmund'u sonrasında iki zorlu karşılaşma bekliyor: DFB Kupası'nda Bundesliga'daki rakibi Werder Bremen, Signal Iduna Park'a gelecek; ardından BVB ligde FC Bayern ile karşılaşacak.