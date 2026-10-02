İlk adım: Manchester City'den tarihi davasıyla ilgili yeni açıklama

Manchester United, Premier Lig'in mali kurallarını ihlal ettiğine hükmeden bağımsız komisyonun kararına itiraz başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Bu, kulübün kendini savunmak için attığı ilk resmi adım oldu.

Premier Lig yayımladığı resmi açıklamada, bağımsız komisyonun Manchester City'yi 9 sezon boyunca mali kurallarını ciddi biçimde ihlal etmekle ilgili tüm suçlamalarda suçlu bulduğunu, bunun yanı sıra soruşturmayla iş birliği yapmamakla ilgili suçlamaların çoğunda da mahkûm ettiğini doğruladı.

Manchester City'nin itiraz başvurusunu sunmak için cuma günü sonuna kadar süresi vardı; kulüp bu adımı resmen attığını teyit etti.

Manchester City bugün öğlen yaptığı resmi açıklamada şunları ifade etti: "Manchester City Kulübü, 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat tam 19.00'da, Premier Lig'in disiplin işlemleriyle ilgili olarak Premier Lig komisyonunun kararına karşı kapsamlı itirazını sunduğunu teyit eder."

Açıklamada şöyle denildi: "Kulübün köklü duruşu, kararın birçok açıdan hukuk, ilke ve olgular bakımından açık ve esaslı hatalar içerdiği ve kararın isabetsiz olduğu yönündedir."

Açıklama şöyle devam etti: "Kulüp, Premier Lig'in kendisine yönelttiği suçlamalardan masumdur ve bu davayla ilgili tüm duruşlarımızı destekleyen kapsamlı ve kesin kanıtlar bulunmaktadır. Hukukun gerektirdiği usule saygı göstermeye devam edeceğiz ve tüm işlemler tamamlanana kadar söyleyebileceklerimizi daha fazla sınırlamakla yükümlüyüz."

Manchester City'nin itiraz adımı büyük bir sürpriz olmadan geldi; zira kulüp, 3 yıl önce kendisine yöneltilen suçlamalardan bu yana, 2009 ile 2018 yılları arasındaki döneme dayanan iddia edilen tüm ihlallerden masum olduğunu savunuyordu.

Premier Lig'e göre komisyon, Manchester City'nin mali kurallara uygun görünmek amacıyla 9 sezon boyunca gelirleri "şişirdiği" ve maliyetleri 900 milyon sterlinden fazla düşürdüğü sonucuna vardı.

Komisyon ayrıca kulübün "yanlış hesaplar sunduğu ve mali durumunun gerçek halini gizlediği" görüşüne vardı.

İtirazın reddedilmesi halinde Manchester City son derece ağır cezalarla karşı karşıya kalabilir; zira para cezalarından transfer yasağına ve puan silmeye kadar uzanan ihtimaller gündeme geldi. Bunun yanı sıra iddia edilen ihlallerin kapsadığı dönemde kazandığı kupaların elinden alınması, hatta cezanın en uç halinde İngiliz liglerinin alt kademelerine düşürülmesi dahi mümkün.