İlk 11'de yer alma mücadelesi, İspanya kampında Yamal ile De La Fuente arasında gerginliği tırmandırıyor

Çocukluk hayali ile profesyonel hayatın sert gerçekliği kesiştiği anda, Lamine Yamal kariyerindeki ilk Dünya Kupası'nın eşiğinde duruyor; bir yandan ilk dakikadan itibaren sahada yer alma arzusu, diğer yandan ise Luis de la Fuente ve teknik ekibinin çizdiği sakin plan arasında. Bu zıtlık, İspanya'nın Dünya Kupası hazırlıklarının en belirgin özelliklerinden biri.

"La Roja", Peru ile oynanan hazırlık maçının ardından kısa bir dinlenme döneminin ardından dün Perşembe günü Baylor Üniversitesi tesislerinde olumlu bir atmosferde antrenmanlara geri döndü.

En dikkat çeken olay, Yamal ve Nico Williams'ın dönüşüydü; takım arkadaşları onları geleneksel bir şeref koridoruyla karşıladı. İkili iyi bir şekilde iyileşiyor ve tüm tıbbi göstergeler, önümüzdeki Pazartesi Atlanta'da oynanacak Yeşil Burun Adaları maçına hazır olduklarını doğruluyor.

Lamine Yamal'ın De La Fuente ile hikayesi farklı

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, genç yıldız, Dünya Kupası'nın Şampiyonlar Ligi gibi her sezon tekrarlanan bir turnuva olmadığını, aksine dört yılda bir gelen ve tam zamanında zirveye ulaşmayı gerektiren istisnai bir randevu olduğunu biliyor.

Bu nedenle, diz tendonunun 7 santimetre uzağında sol dizinde kas yırtığı yaşadıktan sonra, Barcelona ve milli takımın ortak rehabilitasyon programına fizyoterapist Fernando Galán'ın gözetiminde tam olarak uydu ve şans eseri tendonlar zarar görmedi, bu da onu ameliyattan kurtardı ve takıma kademeli olarak dönmesine izin verdi.

İşte burada anlaşmazlık net bir şekilde ortaya çıkıyor; gazete, Yamal'ın ne pahasına olursa olsun açılış maçında oynamak istediğini belirtti. Durmaksızın çalıştı, fiziksel ve zihinsel olarak hazır hissediyor ve Dünya Kupası'nda başından itibaren ilk izini bırakmayı hayal ediyor.

Buna karşılık, De la Fuente bu riski haklı bulmuyor; öncelik Yeşil Burun maçı değil, oyuncunun kritik aşamalarda zirveye ulaşması.

İlk plan açıktı: İlk maçta dinlendirmek, Suudi Arabistan maçında birkaç dakika oynatmak, ardından Uruguay karşısında tam hazırlıkta sahaya sürmek. Teknik kadrodan hiç kimse, projenin temel direklerinden biri olan bu oyuncuyla aceleye getirmek istemiyor.

Nihai karar son anda, sakin ve profesyonel bir şekilde alınacak. Yamal, İspanya'nın büyük umudu, ancak bugün ihtiyatlı davranmak, bu umudun turnuvanın son gününe kadar sürmesini garantilemenin tek yolu.