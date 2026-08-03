"İlişkiyi mahveden hakaret": Vinicius neden Real Madrid tarafından ihanete uğradığını hissediyor?

Bu hafta, Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'ın Real Madrid ile geleceğine dair karara tanıklık edebilir. Oyuncu, bu Pazartesi sabahı sezon öncesi antrenmanlara başlamak ve yeni teknik direktör Jose Mourinho ile ilk toplantısını yapmak üzere Valdebebas antrenman tesisine geldi. Bu adım, Kraliyet kulübünün yönetimiyle yaşadığı gergin durumuna ışık tutabilir.

Katalan "Sport" gazetesi, Brezilyalı forvetin geleceğini kesin olarak belirlemek amacıyla önümüzdeki günlerde yönetim kuruluyla bir araya gelmeyi planladığını yazdı: ya sözleşmesini yenileyecek ya da mevcut transfer döneminde ayrılacak. Bu durum, özellikle İngiliz kulübü Arsenal'in oyuncuyu kadrosuna katmak için gözünü dikmesiyle birlikte, bu yazın en heyecan verici transferlerinden birinin fitilini ateşleyebilir.

Krizin özünde, Vinicius'un Real Madrid'in sözleşme yenileme teklifini reddetmesi yatıyor. Oyuncu, kulübün kendisini dünya çapında bir oyuncu olarak değerlendirmediğine inanıyor; zira maaşı, Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin maaşından çok daha düşük olacak ve Brezilyalı bunu, kendi statüsüne ve takıma yaptığı katkılara bir hakaret olarak görüyor.

Vinicius ile Real Madrid arasındaki durum aylardır giderek artan bir gerginliğe tanıklık ediyor. Bu, yalnızca son derece istikrarsız bir sezonun ardından Brezilyalının Bernabeu'da maruz kaldığı ıslıklarla sınırlı değil; aynı zamanda sözleşme yenileme müzakerelerinin uzamasından da kaynaklanıyor. Bu durum, iki taraf arasındaki ilişkiyi gerginliğin doruk noktasına taşıdı.

Vinicius'un sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor. Kulüp başkanı Florentino Perez, sözleşmenin yenilenmemesi halinde oyuncunun büyük bir meblağ karşılığında satılması gerektiğine dair açık talimatlar verdi. Perez, yıldızlarından vazgeçme konusunda hiçbir zaman tereddüt etmediği bir politika izliyor; bunun en belirgin örneği ise 2018 yılında Şampiyonlar Ligi kupasını kazandıktan sonra İtalyan devi Juventus'a transfer olan efsane Cristiano Ronaldo'dur.

Vinicius ile Real Madrid arasındaki anlaşmazlık tamamen mali. Brezilyalı, Real Madrid'in 4 yıllık sözleşme yenileme teklifini yetersiz buluyor ve kendi durumunu, çok daha yüksek maaş alan Mbappe'nin durumuyla kıyaslıyor.

Anlaşmazlığın ilk noktası, Vinicius'un sözleşmesinin 2027'de sona ermesi halinde alması planlanan sadakat priminin etrafında dönüyor. Oyuncu, sözleşme yenilendiği anda önceki sözleşmesinin otomatik olarak feshedileceğine ve dolayısıyla bu meblağı derhal alması gerektiğine inanıyor; Real Madrid ise bu görüşü reddediyor ve primi, yenileme için bir teşvik olarak müzakere etmek istiyor.

Anlaşmazlığın ikinci noktası ise yıllık maaş. Müzakerelere yakın kaynaklar, Real Madrid'in mevcut teklifinin, Vinicius'un maaşını Mbappe'nin maaşından yılda 10 milyon avrodan fazla azalttığına işaret ediyor. Brezilyalı, bunu kendisine değer verilmemesi olarak görüyor; özellikle de kulüpte stratejik oyuncu rolünü de hak ettiğine inandığı için.

Real Madrid, teklifin nihai olduğunu açıkladı; ancak hâlâ müzakere için küçük bir alan var.

Anlaşmaya varılamazsa, Vinicius'un yeni bir takım araması gerekecek ve tüm gözler güçlü bir şekilde İngiliz kulübü Arsenal'e çevriliyor. Kulüp, Avrupa transfer piyasasında büyük yankı uyandırabilecek bir transferle oyuncuyu kadrosuna katma olasılığını görüşmek için oyuncunun menajerleriyle çoktan temas kurdu.

Londra kulübü, Brezilyalı yıldızı Premier Lig'e transfer olmaya ikna etmek amacıyla, Premier Lig tarihinin en yüksek maaşını teklif etme riskini almaya hazır; bu, Mbappe'nin Real Madrid'deki mevcut maaşına yakın bir rakam.

Bununla birlikte, transferin mümkün olması için Real Madrid'in büyük mali taleplerini düşürmesi gerekecek. Florentino Perez, Vinicius'un sözleşmesinde yalnızca bir yıl kalmasına rağmen 170 milyon avro talep ederken, Arsenal transferi mali açıdan mantıklı hale getirmek için oyuncuyu 150 milyon avronun altında bir meblağla almaya çalışıyor.

İki taraf arasında hâlâ müzakere için bir alan var ve Arsenal bu konuda son derece ciddi; özellikle de İspanyol teknik direktör Mikel Arteta'nın, Vinicius'u kadrosundaki eksik parça olarak görmesi nedeniyle.

Vinicius'un önceliği ise Real Madrid'de kalmak olmaya devam ediyor; bunu yakın çevresine açıkça belirtti ve kulüp de bunu anlıyor. Ancak oyuncu her ne pahasına olursa olsun kalmak istemiyor; hak ettiği mali ve manevi takdiri hissetmek istiyor.

Ya Real Madrid son anlarda geliştirilmiş bir teklif sunacak ya da tüm bu durum patlayacak ve takımın son yıllardaki en önemli yıldızlarından biri ayrılacak.

Teknik direktör Jose Mourinho, Vinicius'u takım kadrosunda tutmayı şiddetle arzu ediyor. Portekizli teknik adam, Brezilyalının güçlü bir destekçisi olarak öne çıkıyor ve piyasada onun gibi bir maçın gidişatını değiştirebilecek çok az oyuncu olduğuna inanıyor.

Mourinho, iki taraf arasında bir anlaşmaya varılmasını umuyor ve kulüp yönetimiyle olan iyi ilişkisinden ve soyunma odasındaki büyük etkisinden yararlanarak önümüzdeki günlerde ortamı sakinleştirmeye çalışacak.