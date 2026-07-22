İlişkilerinin sağlamlaşmasının ardından... Trump, Infantino'yu üst düzey uluslararası bir göreve aday gösterdi

Bugün yayımlanan bir basın raporu, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği "FIFA" Başkanı Gianni Infantino hakkında çarpıcı bir sürprizi ortaya koydu.

Rapor, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, Infantino'nun küresel bir siyasi görevi üstlenmesini istediğini doğruladı.

Beyaz Saray'daki bilgi sahibi bir kaynağın New York Post gazetesine yaptığı açıklamaya göre, Portekizli Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres'in önümüzdeki aralık ayında görevinden ayrılma tarihinin yaklaşmasıyla birlikte Trump, Infantino'nun "dünyanın her yerinde herkesin saygısını kazandığına ve insanları birleştirme konusunda özel bir yeteneğe sahip olduğunun farkında olduğuna" inanıyor.

56 yaşındaki ve aslen İsviçreli bir avukat olan Infantino, FIFA başkanı olarak üçüncü bir dönem için aday olmayı planladığını daha önce açıklamıştı ve Trump'ın kendisinden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ve ardından Genel Kurul'un desteğini almasını gerektirecek olan bu açık teklifi hakkında henüz bir yorum yapmadı.

Amerikan Başkanı'nın küresel ortaklıklardan sorumlu özel temsilcisi Paolo Zampolli, "Washington Post" gazetesine yaptığı açıklamada, Infantino'nun Birleşmiş Milletler'i yönetmek üzere önerilmesi fikri için "Başkan Trump'tan başka hiç kimsenin böyle dahiyane bir fikri olamaz" dedi.

Infantino'nun "harika bir iş çıkaracağını" ekleyen Zampolli, onun "herkes tarafından sevildiği" görüşüne katıldı ve bunun, futbolda gösterdiği aynı enerjiyi daha büyük bir ölçekte getireceğine işaret etti.

Zampolli, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) başkanının ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin rolleri arasında "bir miktar benzerlik" bulunduğuna dikkat çekti.

Bununla birlikte, bu senaryonun gerçekleşmesi için Infantino'nun ayrıca eski Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet ve Arjantinli Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi gibi isimlerle olan rekabeti de aşması gerekecek.

Bunu yapması, maaşında da ciddi bir düşüş anlamına gelecek; Infantino'nun FIFA'daki mevcut yıllık maaşı yaklaşık 6 milyon dolar iken, Genel Sekreter olması durumunda bu miktar yalnızca 418 bin dolara inecek.

Trump ile Infantino arasındaki ilişki, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde geçen pazar günü sona eren Dünya Kupası'nın planlama aşamalarında pekişti.

Trump, altın madalyaları ve kupayı şampiyon olan İspanyol oyunculara takdim etme töreninde Uluslararası Federasyon başkanına eşlik etti, hatta kazananlar podyumuna çıktı.

Bununla birlikte, Infantino'nun Dünya Kupası'nı yönetme biçimi geniş çaplı bir tartışmaya yol açtı; bu yetkili, turnuva başlamadan önce diğer birçok konunun yanı sıra turnuvanın 48 takıma aşırı genişletilmesi ve fahiş bilet fiyatları nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı.

Daha sonra, Trump, ABD Milli Takımı'nın yıldızı Folarin Balogun'a gösterilen ve onu Belçika'ya karşı önemli bir eleme maçından men edilmesine yol açacak olan kırmızı kartın iptal edilmesi için Infantino'ya baskı yaptı.

FIFA'nın Balogun'un cezasını askıya alarak oynamasına izin verme kararı tüm emsallere aykırıydı ve geniş çaplı bir öfkeye yol açarak FIFA'ya olan güveni sarstı; ancak Manchester United yine de 4-1 kazandı ve maç sonrası kutlamalarında Trump'ın simgeleşmiş hareketleriyle alay etti.