İlhan Palut: Öze dönüş kaçınılmaz

Transfer çılgınlığının son bulacağını belirten İlhan Palut, takımların mecburen altyapıya yöneleceklerini söyledi.

'yi devrandığı günden bu yana sarı-kırmızılı takım üst üste aldığı galibiyetlerle üst sıralara tırmanmaya başlamıştı. Genç teknik adam beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Takımına uyguladığı antrenman programları hakkında bilgi veren Palut, "Bütün takımlar gibi bu süreç başladığı anda biz de oyunculara antrenman programı verdik. Oyuncunun evdeki çalışmasıyla form durumunu korumak imkansız. Biz sadece futbolcunun kaybını yavaşlatmaktı. Onların takibini atletik performans hocalarıyla beraber yaptık. Günümüz futbolcular ne yapması gerektiğini bilen oyuncular. Yaptırabileceğim, geliştirebileceğim antrenmanları düşünüyorum" ifadelerinini kullandı.

Palut, önceki maçları izleyerek kendilerini daha iyi analiz etme fırsatı bulduklarını belirtirken, "Eksiklerimizi görme imkanı bulduk. Transferde hem süreç olarak hem de bugüne kadar karşılaşmadığımız ekonomik gerçeklerle karşılaşacağız. Bugüne kadar scout ekibimizin belirlediği oyuncular zerinde yoğunlaşacağız. Oyuncu izleme çalışmalarını bu arada yapıyoruz" dedi.

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"İş çığırından çıkmıştı"

Transfer çılgınlığının da biteceğini ifade eden genç teknik adam, ''Öze dönüş kaçınılmaz olacak.Bu avantaj olabilir. İş çığırından çıkmıştı. Bu transferlere bir kota getirilmesi gerekiyordu. Bu hiç istemediğimiz bu durum nedeniyle oldu. Belki daha mütevazi bütçelerle, sistemin gücüne inanan, oyuncu piyasa değerleriyle değil de sahadaki sistemle oynayan teknik direktörlerin yarışı haline gelecek. Bu noktada biz teknik direktörlerin yükü arttı. Ben de Göztepe için bunu yapmaya hazırım. Bu daha fazla mesai demek, bu daha fazla çalışmak demek, ama elimizden geleni Göztepe için vereceğiz'' dedi.