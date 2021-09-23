'İlhan Mansız çalımına' sarı kart! Neymar: Joga Bonito tarih oldu

Lyon forması giyen vatandaşı Paqueta’nın gördüğü sarı kart, Neymar’ı şaşkına çevirdi.

Paris Saint Germain’in yıldızı Neymar, Brezilya milli takımından arkadaşı Lucas Paqueta’nın gördüğü sarı karta tepkisini sosyal medyada dile getirdi.

Neymar, Paqueta’nın gökkuşağı çalımı denediği için cezalandırılmasına, “Joga Bonito bitti” yorumunu yaptı.

‘Joga Bonito’, yani ‘Güzel Futbol’, Güney Amerika ülkelerinin, özellikle de Brezilya’nın yeşil sahada en az galibiyet kadar değer verdiği bir felsefe. Bu slogan, bir dönem futbol yıldızlarının yer aldığı reklam filmleriyle büyük bir popülarite kazanmıştı.

Ne yaşandı?

Tartışma yaratan pozisyon, Lyon’un Ligue 1’de Troyes’u 3-1 mağlup ettiği maçta yaşandı. Duraklama dakikalarında rakibini gökkuşağı çalımıyla ekarte etmek isteyen Paqueta, önce Troyes oyuncularının tepkisiyle karşılaştı, ardından hakem Stephanie Frappart tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Türk futbolseverler, gökkuşağı çalımı olarak bilinen hareketi, İlhan Mansız’ın 2002 Dünya Kupası’nda Roberto Carlos’u geçtiği unutulmaz pozisyonla hatırlıyor.

👀 🟨 Rakibini 'rainbow' hareketiyle geçmek isteyen Lucas Paqueta, bu denemesinin ardından sarı kart gördü. #Ligue1UberEats



🗣️ Neymar: "Joga Bonito'yu bitiriyorlar... Anlayamıyorum." pic.twitter.com/2JmE45X6qR — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 23, 2021

Neymar nasıl tepki verdi?

Karşılaşmayı televizyondan takip eden Neymar, Frappart’ın sarı kart kararıyla yaşadığı şaşkınlığı ve hayal kırıklığını gizleyemedi.

Instagram’da yaptığı paylaşımda duygularını dile getiren Sambacı, şu sözleri kullandı:

“Bu çok, ama çok üzücü. Dripling yaptığınız için sarı kart görüyorsunuz.”

“Teknik hareketler sahanın neresinde ve hangi dakikada yapılırsa yapılsın oyunun bir parçasıdır.”

“Aynı şey geçen sezon bana da oldu. Bu yıl ise Paqueta’nın başına geldi. Bunun sebebini anlayamıyorum. Meşhur ‘Joga Bonito’ tarih oldu.”

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