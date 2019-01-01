İlhan Mallı: "Yunus Mallı'ya Bundesliga ve Türkiye'den teklifler var"

Yunus Mallı'nın menajerliğini yapan amcası İlhan Mallı, Almanya ve Türkiye'den teklifler aldıklarını söyledi.

Yunus Mallı için bu sezon işler istediği gibi gitmiyor. Milli futbolcu, bu sezon 16 maçta forma şansı bulurken rakip ağları ise yalnızca 1 kez havalandırabildi.

27 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajerliğini yapan amcası İlhan Mallı, " ve 'den teklifler var. Ama Yunus, 'a odaklanmış durumda. Zaten kulüp yönetimi de Yunus'u bırakmak istemiyor. Yunus'un kalitesine inanıyorlar" diye konuştu.

Yunus Mallı ile yıldızı bir türlü barışmayan teknik direktör Bruno Labbadia, daha önce sezon sonunda Wolfsburg'tan ayrılacağını açıklamıştı.